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19 декабря 2024, 17:53 Читати українською

Гривна продолжает обновлять исторический минимум

Национальный банк продолжает снижать официальный курс гривны по отношению к доллару. Гривна уже четвертый день подряд обновляет исторический минимум.

Национальный банк продолжает снижать официальный курс гривны по отношению к доллару.
Фото: НБУ

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НБУ установил на 20 декабря 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,9292 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 2 копейки.

Это новый исторический минимум, предыдущий зафиксирован накануне на уровне 41,9048 грн/$.

Нацбанк на 20 декабря установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,57 грн (на 19 декабря курс был установлен на уровне 43,95 грн). Европейская валюта подешевела на 38 копеек.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+11
Turbo Apricot
Turbo Apricot
19 декабря 2024, 17:58
#
Курс доллара це неважливий другорядний показник, не звертайте увагу, головні показники це скільки мільйонів оформлено на зимову е-підтримку, щомісячні суми кешбек підтримки, відсоток охоплення населення телемарафоном, звіти від Міністерства національної єдності України
+
0
asdf2024
asdf2024
19 декабря 2024, 18:36
#
Передайте Ильичу нам полтинник по плечу©
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