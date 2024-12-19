Гривна продолжает обновлять исторический минимум

Национальный банк продолжает снижать официальный курс гривны по отношению к доллару . Гривна уже четвертый день подряд обновляет исторический минимум.

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НБУ установил на 20 декабря 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,9292 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 2 копейки.

Это новый исторический минимум, предыдущий зафиксирован накануне на уровне 41,9048 грн/$.

Нацбанк на 20 декабря установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,57 грн (на 19 декабря курс был установлен на уровне 43,95 грн). Европейская валюта подешевела на 38 копеек.

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