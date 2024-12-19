Маяк для МВФ: Рада поддержала реформу государственных инвестиций

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроекта № 12245 о внесении изменений в Бюджетный кодекс, предусматривающий реформу распределения капитальных расходов госбюджета. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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Среди прочего, законопроект предусматривает исключить из Бюджетного кодекса термины «инвестиционный проект», «государственный инвестиционный проект», «государственные капитальные вложения» и одновременно определить в нем новые — «публичные инвестиции», «публичный инвестиционный проект», «программа публичных инвестиций», «Единый проектный портфель осуществления публичных инвестиций».

В целом, законопроект предусматривает структурную реформу распределения большинства капитальных расходов, а его принятие является маяком МВФ, пояснила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Подласа.

По ее словам, бюджетные средства, ранее рассеянные по субвенциям и бюджетным фондам, предлагается собрать под одним «зонтиком» публичных инвестиционных проектов, которые будет распределять Стратегический инвестиционный совет в правительстве.

«Туда попадают и дорожный фонд, и фонд обращения с радиоактивными отходами, фонд развития водного хозяйства, фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации, фонд внутренних водных путей, и с десяток субвенций — все теперь должно быть отобранным инвестпроектом. Все кроме ДФРР», — отметила Подласа.

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По ее мнению, среди преимуществ такого подхода: