Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроекта № 12245 о внесении изменений в Бюджетный кодекс, предусматривающий реформу распределения капитальных расходов госбюджета. Об этом сообщил первый заместитель руководителя
Маяк для МВФ: Рада поддержала реформу государственных инвестиций
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроекта № 12245 о внесении изменений в Бюджетный кодекс, предусматривающий реформу распределения капитальных расходов госбюджета. Об этом сообщил первый заместитель руководителя
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Среди прочего, законопроект предусматривает исключить из Бюджетного кодекса термины «инвестиционный проект», «государственный инвестиционный проект», «государственные капитальные вложения» и одновременно определить в нем новые — «публичные инвестиции», «публичный инвестиционный проект», «программа публичных инвестиций», «Единый проектный портфель осуществления публичных инвестиций».
В целом, законопроект предусматривает структурную реформу распределения большинства капитальных расходов, а его принятие является маяком МВФ, пояснила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Подласа.
По ее словам, бюджетные средства, ранее рассеянные по субвенциям и бюджетным фондам, предлагается собрать под одним «зонтиком» публичных инвестиционных проектов, которые будет распределять Стратегический инвестиционный совет в правительстве.
«Туда попадают и дорожный фонд, и фонд обращения с радиоактивными отходами, фонд развития водного хозяйства, фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации, фонд внутренних водных путей, и с десяток субвенций — все теперь должно быть отобранным инвестпроектом. Все кроме ДФРР», — отметила Подласа.
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По ее мнению, среди преимуществ такого подхода:
- приоритетизация капитальных расходов на уровне правительства и концентрация финансового ресурса на наиболее важных проектах, а не распыление по сотням объектов в десятках распорядителей бюджетных средств;
- возможность практического среднесрочного планирования капитальных расходов не только на бумаге;
- отбор проектов по единым правилам и критериям, а не отдельные процедуры для каждого фонда или субвенции;
- финансирование из бюджета только тех объектов, которые прошли оценки и признаны такими, которые можно и нужно реализовать (что устраняет персональное политическое влияние на распределение средств);
- наличие единого портфеля инвестиционных проектов, которые можно предлагать для финансирования международным донорам;
- отображение процесса принятия решений по публичным инвестиционным проектам и достигнутым результатам онлайн.
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