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19 декабря 2024, 16:22 Читати українською

ЕБРР выделил Укрзализныце кредиты на рекордные 480 миллионов евро (обновлено)

Укрзализныця получит от Европейского банка реконструкции и развития рекордные 480 млн евро на закупку электровозов и строительство сети распределенной электрогенерации. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Укрзализныця получит от Европейского банка реконструкции и развития рекордные 480 млн евро на закупку электровозов и строительство сети распределенной электрогенерации.
Фото: pixabay.com

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Два проекта

«Начинаем вместе с Европейским банком реконструкции и развития два крупных и критически важных проекта», — отметил он.

Первый проект — обновление парка электровозов. По словам Кулебы, нынешний парк электровозов давно завершил срок эксплуатации.

ЕБРР предоставит ссуду в размере до 300 млн евро на закупку электровозов двойного питания.

«Важно, чтобы техника, которая будет отобрана открыто и прозрачно на тендере, работала надежно и долгосрочно», — подчеркнул министр.

Второй проект — стабильная поставка электроэнергии для электровозов.

Это поколение частично покроет потребности самой железной дороги и других объектов критической инфраструктуры. На это ЕБРР выделит кредит на 180 млн евро.

Обновлено

В Укрзализныце отметили, что соответствующие кредитные соглашения с ЕБРР подписали сегодня, а также уточнили их условия.

В частности, кредит ЕБРР на 300 млн. евро на закупку электровозов рассчитан на 18 лет (с процентной ставкой EURIBOR+1%).

Этот проект будет софинансирован параллельным инвестиционным грантом URTF в размере $190 млн, который будет администрироваться Всемирным банком в рамках проекта RELINC «Восстановление основной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения».

Кредит ЕБРР на 180 млн. евро для строительства газовой генерации электроэнергии рассчитан на 10 лет (с процентной ставкой EURIBOR+1%).

Также на реализацию проекта будет аккумулировано около 65 млн. евро грантовых средств от доноров. Из них уже подтвержден грант на сумму около 12 млн евро от правительства Великобритании через Энергетическое сообщество.

Напомним

«Минфин» писал, что 10 декабря 2024 года Кабинет Министров согласовал привлечение АО «Укрзализныця» ссуды от ЕБРР на общую сумму 480 млн евро под государственные гарантии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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asdf2024
asdf2024
19 декабря 2024, 16:34
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Кредит конечно большая радость…Пока отдавать его не придётся.
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