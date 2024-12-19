В Украине в 2024 году насчитали почти 3,5 миллиарда гривен страховых выплат по «автогражданке»

В 2024 году сумма начисленных страховых возмещений по договорам ОСАГО увеличилась на 27,5%, почти достигнув 3,5 млрд грн. Об этом в интервью Укринформу сообщил генеральный директор Моторно страхового бюро Украины (МТСБУ) Александр Берназюк.

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По его словам, рынок обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств продолжает демонстрировать положительную динамику.

«В 2024 году количество заключенных договоров возросло на 0,43%, достигнув 5 736 490, а сумма начисленных страховых премий увеличилась на 19,95% — до 7,56 млрд грн. Средний размер премии вырос на 19,44%, достигнув 1318,20 грн», — детализировал Берназюк.

Кроме того, количество требований на выплату увеличилось на 13,45%, а сумма начисленных страховых возмещений — на 27,5%, почти достигнув 3,5 млрд грн. Это свидетельствует об общем росте спроса на страховые услуги и увеличении объемов выплат в страховых случаях, — считает гендиректор МТСБУ.

В то же время, по его оценкам, около 20−25% транспортных средств в Украине остаются незастрахованными.

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Отвечая на вопрос журналиста Укринформа, Берназюк не исключил, что в скором времени в Украине станет обязательным и страхование гражданско-правовой ответственности владельцев электросамокатов.

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