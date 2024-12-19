Укрпочта анонсировала новый почтовый выпуск к Рождеству с особым оформлением (фото)

Укрпочта анонсировала почтовый выпуск «Новая радость стала» с особым оформлением. Об этом сообщает пресс-служба компании.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

На марке изображена витинанка, повествующая о традициях праздника: девушки с Вифлеемской звездой поют колядки, волхвы несут дары, от дома в дом ряженые «водят Козу», а украинские воины защищают нашу свободу, наши праздники и обычаи.

В почтовом блоке — 5 марок: «Рождественники», «Волхвы», «Рождество Христово», «Рождественский вертеп», «Украинские воины».

Читайте также: Укрпочта анонсировала новую марку с изображением Усика (фото)

Характеристики

Марка Nº 2133 «Колядники».

Марка Nº 2134 «Волхвы».

Марка Nº 2135 «Рождество Христово».

Марка Nº 2136 «Рождественский вертеп».

Марка Nº 2137 «Украинские воины».

Формат блока — 113×113 мм.

Формат марок NgNº 2133, 2134, 2136, 2137 — 27,84×27,84 мм, марки Nº 2135 — 36,54×36,54 мм.

Номинал каждой марки — М (соответствует тарифу на пересылку внутреннего простого письма без объявленной ценности массой свыше 50 граммов до 250 граммов включительно и почтовой карты).

Тираж блока — 60 000 пр., КПД — 30 000 пр., карточки — 30 000 пр., папки — 600 пр.

Блок опубликован на ПК «Украина».

Способ печати — офсет, тиснение фольгой.

На блоке, конверте, карточке — витинанки заслуженной художницы Украины Наталии Аксененко. В дизайне папки использован рисунок художницы.

Где купить

Предзаказать почтовый набор «Новая радость стала» можно уже в почтовом маркете, а 24 декабря — приобрести не только онлайн, но и в отделениях и филателистических магазинах. Его стоимость составляет 205 грн.