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19 декабря 2024, 13:52 Читати українською

После исторического максимума акции Tesla упали на 8%

Акции Tesla упали более чем на 8% в среду, что стало их самым резким падением с момента выборов Дональда Трампа в прошлом месяце, пишет CNBC.

Акции Tesla упали более чем на 8% в среду, что стало их самым резким падением с момента выборов Дональда Трампа в прошлом месяце, пишет CNBC.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПадение акцийАкции закрылись на уровне $440,13, но все еще сохраняют рост на 75% с дня выборов 5 ноября.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Падение акций

Акции закрылись на уровне $440,13, но все еще сохраняют рост на 75% с дня выборов 5 ноября. На прошлой неделе они достигли рекордного уровня, превысив предыдущий максимум 2021 года.

Аналитики Barclays отметили, что большинство инвесторов ошеломлены масштабом ралли и не знают, как действовать, учитывая разрыв с фундаментальными показателями. Они рекомендуют держать акции с целевой ценой $270.

Читайте: Акции Tesla достигли нового исторического максимума

Падение Tesla совпало с резким снижением на более широком рынке, включая падение Nasdaq на 3,6%, что стало вторым худшим днем года для индекса.

Илон Маск стал ключевой фигурой в администрации Трампа, возглавив «Департамент правительственной эффективности», что дает ему влияние на бюджеты федеральных агентств и возможность продвигать автономные транспортные средства.

Тем временем, основной конкурент Tesla, компания Waymo, заявила о проведении более 4 миллионов платных поездок на роботакси в 2024 году. Опрос Quinnipiac показал, что 53% американских избирателей не одобряют активную роль Маска в администрации Трампа.

Маск также заявил о требовании SEC урегулировать вопрос, связанный с его продажей акций Tesla в 2022 году в ходе покупки Twitter (ныне X). SEC отказалась комментировать ситуацию, ссылаясь на конфиденциальность расследований.

Tesla планирует отчитаться о поставках автомобилей за четвертый квартал и год в январе, продолжая стимулировать продажи своих электромобилей различными акциями, такими как нулевое финансирование.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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