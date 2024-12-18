Акции Tesla достигли нового исторического максимума во вторник, подорожав в моменте на 5% до $483,99, пишет Business Insider.

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Рост бумаг продолжается с тех пор, как Дональд Трамп одержал победу на выборах. С момента выборов в ноябре акции Tesla выросли на 92%.

В последнее время рост цен на акции Tesla был подпитан настроениями инвесторов на Уолл-стрит.

Аналитики Wedbush и Mizuho повысили свои целевые цены на акции до $515, что означает потенциал роста около 9% от текущих уровней и является самой высокой целью среди аналитиков Уолл-стрит.

Эксперты Mizuho повысили рейтинг Tesla с «нейтрального» до «выше рынка» и более чем в два раза увеличили свою цель с $230 за акцию.

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