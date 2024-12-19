Индия по ошибке завысила данные об импорте золота в ноябре

Индийские чиновники с июля могли некорректно подсчитывать запасы золота, хранящиеся в хранилищах свободных экономических зон, где металл находится до того, как официально становится импортом. Ошибка стала особенно заметной в ноябре, когда объем импорта оказался завышен на 50 тонн, что составляет около 30% от общего показателя за месяц. Об этом сообщает Bloomberg.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Скорее всего, проблема связана с изменением методологии подсчета импорта, вступившей в силу летом. Чиновники, вероятно, сложили данные о золоте, хранящемся в хранилищах, с отчетами местных банков, покупающих этот металл, что привело к двойному учету.

Ошибка стала очевидной только в ноябре, когда внутренние цены на золото упали как минимум на 10% ниже мировых, сообщило агентство. Публикация завышенных цифр также вызвала недоумение среди аналитиков.

Читайте: Индийская рупия обновила исторический минимум

Одни считали рост импорта реакцией на инфляционные риски, другие рассматривали это как признак роста благосостояния сельских регионов после успешного урожая.

Сейчас власти пересчитывают данные. Если ошибка подтвердится, статистика по импорту и торговому дефициту будет скорректирована. Это также может привести к изменению курса рупии, оказавшегося под давлением из-за рекордного дефицита торгового баланса, достигшего $37,8 млрд в ноябре.

В целом объем импорта золота в этом году, вероятно, все же останется в пределах 800−1000 тонн, которые Индия ежегодно импортирует, сообщили источники агентства. Однако окончательная сверка данных еще не завершена.