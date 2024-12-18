Индийская рупия обновила исторический минимум

Индийская рупия достигла своего исторического минимума под давлением высокого спроса на доллар со стороны импортеров и предполагаемого оттока из местных акций, в то время как интервенции Резервного банка Индии ограничили потери. Об этом пишет Reuters.

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Рупия упала до 84,9550 в паре с долларом перед закрытием торгов на уровне 84,9525, что на 0,07% ниже.

Ослабление региональных валют накануне принятия решения Федеральной резервной системы, которое должно состояться в американские торговые часы, также оказало негативное влияние на рупию наряду со спекулятивными долларовыми заявками на фоне длительного медвежьего настроения по отношению к местной единице.

Основные индийские фондовые индексы BSE Sensex и Nifty 50 снизились примерно на 0,6% каждый.

Беспокойство по поводу перспектив роста Индии держат рупию под давлением вместе с долларом, который получил значительную поддержку после победы Дональда Трампа на выборах.

Индекс доллара последний раз был на уровне 106,7, а с момента выборов 5 ноября он вырос более чем на 3%.