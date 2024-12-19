Парламент Чехии одобрил продолжение временной защиты для украинских беженцев

Палата депутатов парламента Чехии в третьем окончательном чтении одобрили закон Lex Ukrajina VII, который позволит продлить временную защиту беженцам из Украины, которых сейчас в Чехии насчитывается около 380 тысяч. Об этом сообщает чешское издание Novinky.

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Нынешняя временная защита истекает в конце марта 2025 года, благодаря закону ее можно будет продлить еще на год, а затем, при необходимости, еще на год.

В то же время, беженцы, имеющие постоянную работу и не получающие помощи от государства, смогут претендовать на получение специального долгосрочного места жительства в стране. Через пять лет они могут подавать документы на постоянное проживание.

Поправки

Отмечается, что оппозицию беспокоили поправки, одна из которых вводит правило, согласно которому россияне должны сначала отказаться от российского гражданства, чтобы получить чешское.

Вторая поправка вводит новое уголовное преступление — деятельность в пользу иностранного государства, если лицо незаконно собирает чувствительную информацию, даже если оно не засекречено, и передает его другому государству.

Обе поправки одобрены депутатами.

«Есть понятная причина, почему мы спешим. Электронная регистрация украинцев, все еще проживающих на территории Чехии, должна быть завершена к середине марта», — сказал министр внутренних дел Вит Ракушан в своем заключительном слове о людях с временной защитой.

По его словам, Сенат может обсудить закон на одном из первых заседаний в январе, после чего президент должен подписать его, что, по словам Ракушана, означает, что закон вступит в силу где-то в начале февраля. Первоначально предполагалось, что закон вступит в силу 1 января 2025 года.

Прекращение огня

Также министр прокомментировал, что будет, если в Украине будет объявлено прекращение огня или мир. По его словам, решение будет искано во время председательства Польши в Европейском Союзе в следующие полгода.

«Наше предложение, которое, я надеюсь, мы протолкнем во время польского председательства, таково: когда будет перемирие, окончание войны, предоставление временной защиты должно закончиться», — сказал он.

Напомним

«Минфин» писал, что беженцы из Украины начали приносить прибыль чешскому государству. За первые три месяца этого года они внесли в казну почти на 3 миллиарда чешских крон больше, чем составляла сумма выплаченной помощи.