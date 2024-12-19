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19 декабря 2024, 11:54 Читати українською

Акции США резко упали после понижения ставки ФРС

Американские акции резко упали в среду, причем все три основных индекса претерпели наибольшее дневное снижение за несколько месяцев, после того как Федеральная резервная система снизила процентную ставку на четверть процентного пункта. Некоторые инвесторы разочарованы прогнозами, указывающими на более осторожный подход к смягчению в следующем году. Об этом сообщает Reuters.

Американские акции резко упали в среду, причем все три основных индекса претерпели наибольшее дневное снижение за несколько месяцев, после того как Федеральная резервная система снизила процентную ставку на четверть процентного пункта.
Фото: AI

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ФРС снизила ставки на 25 базисных пунктов до диапазона 4,25%-4,50%, а ее сводный прогноз экономического развития (SEP) показал, что к концу 2025 года будет осуществлено снижение ставок в целом на полпроцентного пункта, учитывая стабильный рынок труда и недавнее замедление темпов понижения инфляции.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 1 123,03 пункта, или на 2,58%, до 42 326,87, S&P 500 потерял 178,45 пункта, или 2,95%, до 5 872,16, а Nasdaq Composite потерял 716 ,37 пункта, или 3,56%, до 19 392,69.

Dow понес 10-ю сессию падение подряд, которая является самой длинной серией ежедневных потерь со времен 11-сессионного падения в октябре 1974 года.

Dow и S&P претерпели наибольшее однодневное процентное падение с 5 августа, а Nasdaq — самое большое дневное падение с 24 июля.

Индекс Russell 2000 упал на 4,4%, что является самым большим падением с 16 июня 2022 года. Акции с малой капитализацией имеют больше шансов выиграть снижение процентных ставок.

Несмотря на падение, Dow вырос почти на 12,3% за год, S&P — на 23%, а Nasdaq — более чем на 29%, в основном благодаря технологическим компаниям и энтузиазму вокруг искусственного интеллекта, а также перспективам снижения процентных ставок и, в последнее время, надежды на политику дерегуляции со стороны новой администрации новоизбранного президента Дональда Трампа

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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