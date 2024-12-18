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18 декабря 2024, 16:38 Читати українською

Люксовые бренды рассматривают возможность принятия криптовалютных платежей на фоне роста биткоина

Стремительный рост стоимости биткоина привлек внимание модных брендов и ритейлеров. Они рассматривают возможность принимать криптовалюту как способ оплаты, чтобы привлечь новых клиентов и укрепить лояльность среди инвесторов в криптоактивах. Об этом сообщает Reuters.

Стремительный рост стоимости биткоина привлек внимание модных брендов и ритейлеров.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

До недавнего времени несколько брендов класса люкс, включая LVMH, компанию Kering, бренды часов Hublot и Tag Heuer и модные бренды Gucci и Balenciaga, экспериментировали с предложениями криптовалютных платежей.

В последние недели французский люксовый универмаг Printemps объявил о партнерстве с криптовалютной биржей Binance и французской финтех-компанией Lyzi, чтобы принимать криптовалюты, включая биткоины и Ethereum, в своих магазинах во Франции.

Это сделало Printemps, специализирующееся на продаже модной одежды, аксессуаров, парфюмерии, косметики, ювелирных изделий, а также предметов для дома, первым универмагом в Европе, внедрившим такие решения.

Данный шаг, предпринятый на фоне роста курса первой криптовалюты, привлек внимание других брендов, также рассматривающих возможность введения криптовалютных платежей.

«Было немало звонков — это вызвало интерес», — сказал Дэвид Принке, президент Binance France. Он добавил, что компания ведет переговоры с другими люксовыми брендами.

Производитель роскошных зажигалок и ручек ST Dupont сообщил Reuters, что планирует принимать платежи в криптовалюте в двух магазинах в Париже к праздникам.

Круизная компания Virgin Voyages в этом месяце предложила свой первый продукт с оплатой биткоинами — абонемент стоимостью $120 000, позволяющий в течение года отдыхать на круизных лайнерах.

Регуляторы давно предупреждают, что такие криптовалюты, как биткоин, являются активами с высоким риском и имеют ограниченное использование в реальном мире. Высокая волатильность была еще одним препятствием для широкого внедрения крипт как средства платежа.

Но обещания поддержки со стороны новоизбранного президента США Дональда Трампа, который, как ожидается, введет более дружеское регулирование криптовалют, способствовали рекордному росту биткоина.

Напомним

«Минфин» писал, что вчера, 17 декабря, биткоин в очередной раз обновил исторический максимум и достиг $108 тысяч.

К моменту написания новости первая криптовалюта немного откатилась назад и торгуется на уровне $105 300.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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