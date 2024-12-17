Гривна второй день подряд падает до нового исторического минимума

Национальный банк Украины снова снизил курс гривны к доллару . Гривна уже второй день подряд обновляет исторический минимум.

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НБУ установил на 18 декабря 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,8271 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил курс гривны на 8 копеек.

Это новый исторический минимум, предыдущий был зафиксирован накануне на уровне 41,7403 грн/$.

Нацбанк на 18 декабря установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,91 грн (на 17 декабря курс был установлен на уровне 43,80 грн). Европейская валюта подорожала на 11 копеек.

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