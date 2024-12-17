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17 декабря 2024, 18:20 Читати українською

Новый мем-токен на Solana может достичь $20 быстрее, чем Cardano и BONK

Новый мем-токен в сети Solana привлекает внимание благодаря своему стремительному росту. Аналитики предполагают, что он может достичь отметки в $20 быстрее, чем такие признанные криптовалюты, как Cardano, и трендовые токены, такие как BONK. Этот неожиданный поворот вызывает интерес у инвесторов, желающих понять, что делает этот токен столь особенным.

DOGEN: Самый мощный мем-токен, который доминирует в криптомире

Doge, Shib и Floki могут отходить в сторону — настоящий альфа выходит на сцену. Встречайте DOGEN — самый дерзкий и бычий мем-токен, который когда-либо появлялся на рынке. Только сильнейшие и самые бесстрашные смогут приручить его. Большие мышцы и стальные нервы — вот что нужно, чтобы быть с DOGEN.

Без падений, без драмы — только хардкор! Только движение к новым историческим максимумам. Любите трудности? Тогда DOGEN — это токен для вас.

Лягушки отпрыгивают прочь — DOGEN покажет, кто здесь главный! С самого первого дня он заряжен на успех и готов к взрывному росту, ожидается скачок на 700% в ближайшие месяцы. Этот монстр на базе Solana способен принести тысячи процентов прибыли!

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Бонус для хардкорных фанатов DOGEN: Эйрдроп!

Хотите принять участие? Всё просто:

  • Проявите активность в соцсетях,
  • Приобретите токены на пресейле,
  • Начните собирать свою DOGEN-армию с помощью реферальной ссылки.

За каждого приглашённого участника вы получите 20% «золотых очков» от их покупки токенов.

Но это ещё не всё! Реферальная программа DOGEN действительно мощная. Вы получите:

  • 7% с токенов, которые купят ваши прямые рефералы (1-й уровень).
  • Чем больше участников вы приведёте, тем больше уровней откроется, и тем больше прибыли вы получите.

Альтсезон близко, и DOGEN будет вести за собой!

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Позвольте себе роскошную жизнь! Элитные автомобили, кипы денег и красивые девушки — всё это для владельцев DOGEN, которые не привыкли довольствоваться малым.

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Cardano: Коррекция перед возможным ростом

Cardano (ADA) торгуется в диапазоне $0.94-$1.23. Несмотря на падение почти на 10% за последнюю неделю, за месяц токен вырос более чем на 50%, а за шесть месяцев — на 180%. Индекс относительной силы (RSI) около 48 указывает на нейтральное положение, оставляя пространство для движения.

Ближайшее сопротивление находится на уровне $1.35; его пробитие может подтолкнуть ADA к $1.64. Скользящие средние в районе $1.08 и $1.10 свидетельствуют о стабильной динамике. Эти признаки указывают на возможный рост. Текущая коррекция может быть удачной возможностью для входа перед ожидаемым бычьим рынком.

BONK: Потенциальный лидер следующего альтсезона

BONK снизился в цене за последнюю неделю и месяц, упав более чем на 20%. Однако за последние шесть месяцев он вырос на 68%, демонстрируя устойчивость.

На данный момент BONK торгуется в диапазоне $0.00003055-$0.00004474. Он приближается к ближайшему уровню сопротивления на $0.00005269. Пробитие этой отметки может открыть путь к следующему сопротивлению на уровне $0.00006687.

Индекс относительной силы (RSI) около 42 говорит о том, что монета близка к зоне перепроданности, что может привести к отскоку. Индикатор MACD указывает на небольшое снижение, но ожидаемый альтсезон может возобновить интерес к токену. Многие наблюдают за тем, сможет ли BONK использовать эти условия для роста.

Вывод

Хотя токены, такие как ADA и BONK, обеспечивают стабильность, DOGEN выделяется своими невероятными краткосрочными перспективами. Он нацелен на рост в 700% к концу пресейла, повторяя успех PEPE, WIF и Popcat.

С сильным сообществом и реальными преимуществами DOGEN готов обеспечить значительные доходы в этом альтсезоне.

Сайт

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
17 декабря 2024, 18:54
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Потужна реклама DOGEN:))))
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