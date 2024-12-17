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17 декабря 2024, 18:41 Читати українською

Рада поддержала законопроект о множественном гражданстве

Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 11469 о введении института множественного гражданства в Украине. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 11469 о введении института множественного гражданства в Украине.
Фото: uapl.info

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Подробности

В документе, представленном президентом Владимиром Зеленским, предлагается допускать множественность гражданства в следующих случаях:

  • одновременное обретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства;
  • приобретение ребенком, являющимся гражданином Украины, гражданства своих усыновителей-иностранцев;
  • автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства в результате женитьбы на иностранце;
  • автоматическое приобретение гражданином Украины, достигшего совершеннолетия, иного гражданства в результате применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;
  • приобретение гражданства Украины в упрощенном порядке для иностранцев, являющихся гражданами государств, входящих в перечень тех, кто может получить гражданство в упрощенном порядке;
  • приобретение гражданином Украины гражданства государств из перечня тех, чьи граждане приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.

Железняк уточнил, что во время подготовки документа ко второму чтению депутаты должны учесть предложения и замечания, в частности, Мирового Конгресса Украинцев.

«Также поручили отдельным голосованием (150 голосов) спросить мнение Конституционного суда по закону», — добавил Железняк.

В пояснительной записке к законопроекту, целью его принятия указана «актуализация правового регулирования вопросов гражданства Украины с учетом необходимости обеспечения национальной безопасности и национальных интересов Украины, с целью сохранения единства украинского сообщества, уменьшения негативных последствий демографического кризиса в Украине в результате вооруженной агрессии рф против Украины».

Законопроект также должен упростить порядок приобретения гражданства Украины для иностранцев, которые проходят или проходили военную службу по контракту в Силах обороны Украины и членов их семей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
asdf2024
asdf2024
17 декабря 2024, 19:05
#
Это нужно чтоб иностранцы скупили тут всё за копейки ,ясно понятно…
+
0
Riojas
Riojas
17 декабря 2024, 19:22
#
И не надейтесь
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