В хранилище ЦБ Сирии продолжает оставаться около 26 тонн золота

В хранилище Центробанка (ЦБ) Сирии продолжает оставаться почти 26 тонн золота — столько, сколько было до начала гражданской войны в 2011 году, пишет Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией. Стоимость оставшегося драгоценного метала оценена в $2,2 млрд.

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Детали

По данным Всемирного совета по золоту, который ссылается на сведения сирийского ЦБ, в июне 2011 года в хранилище было 25,8 тонны драгоценного металла. После 2011-го Дамаск прекратил делиться финансовой информацией с международными организациями.

Однако как отмечают собеседники Reuters, валютные резервы все же могли сократиться: один источник говорит, что они составляют около $200 млн, другой рассказал о «сотнях миллионов».

По данным Международного валютного фонда (МВФ), в 2010 году валютные резервы Сирии составляли $18,5 млрд, в конце 2011 года ЦБ отчитался о $14 млрд, пишет Reuters.

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Известно, что ранее мародеры, воспользовавшись последним кризисом в стране, проникли в одно из хранилищ ЦБ и вывезли сирийские фунты. Но золотой запас остается недоступным благодаря строгим мерам безопасности. Один из источников Reuters уточнил, что хранилище защищено от взрывов, а для открытия требуются кодовая комбинация и три ключа, которые находятся по отдельности у разных людей.

При этом в стране имеется лишь небольшой объем резервов иностранной валюты в наличной форме. Нынешние и бывшие сирийские чиновники объяснили Reuters, что долларовые резервы почти исчерпаны, поскольку правительство экс-президента Башара Асада часто использовало их для финансирования закупок продовольствия, топлива и оружия.

Напомним

8 декабря антиправительственные силы вошли в Дамаск и объявили о свержении Асада. Он сложил полномочия и улетел в россию вместе с членами семьи, где они получили убежище.

16 декабря газета Financial Times со ссылкой на конфиденциальные документы написала, что в 2018—2019 гг. сирийский ЦБ переправил в москву на самолетах банкноты весом около 2 тонн и номиналом $100 и €500.