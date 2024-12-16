ЕС утвердил 15 пакет санкций против россии. Подробности

Совет Европейского Союза принял новый, 15-й пакет санкций, направленный на ограничение возможностей россии вести войну против Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Е С , пишет Forbes.

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Ограничения распространяются на 54 физических и 30 юридических лиц, которые «несут ответственность за действия, подрывающие или создающие угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Под санкции попали топ-менеджеры ведущих энергетических компаний россии, лица, причастные к депортации детей, пропаганде и обходу санкций, а также двое чиновников КНДР.

ЕС ввел санкции против 52 судов из третьих стран, которые использовались для обхода ограничительных мер, введенных ранее. Это увеличило общее количество подсанкционных судов до 79.

В список попали химический завод и гражданская авиакомпания россии, поставляющая важную логистическую поддержку российским военным.

Впервые введены полноценные санкции против китайских компаний, поставляющих компоненты для беспилотников и микроэлектронику, поддерживающую российскую агрессию против Украины.

Под ограничения попали компании из Индии, Ирана, Сербии и Объединенных Арабских Эмиратов, участвовавшие в обходе санкций или закупавшие чувствительные товары, такие как БПЛА и ракеты для россии.

В санкционный список попала военная часть, отвечавшая за обстрел детской больницы «Охмадит» в Киеве.

Ожидается, что документ будет опубликован в Официальном вестнике ЕС 16 декабря, после чего вступит в силу.