Украина в топ-3 европейских лидеров по уровню открытости данных — Федоров

Третий год подряд Украина находится в тройке европейских лидеров по уровню открытости данных с показателем в 97%. Об этом сообщил министр цифровых трансформаций Михаил Федоров.

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«Уже 3 года входим в тройку лидеров по развитию сферы открытых данных. Это результат ежегодного рейтинга зрелости открытых данных — Open Data Maturity, он показывает, насколько эффективно страна управляет, развивает и использует открытые данные», — отметил он.

Всего в рейтинг входят 34 европейских страны, в этом году первое место заняла Франция, второе — Польша.

Показатель открытости данных в Украине составляет 97%, а средний по Европе — всего 83%.

«Открытые данные — это важный антикоррупционный инструмент. Они помогают бизнесу создавать продукты, гражданам контролировать власть, а ученым преодолевать глобальные вызовы», — подчеркнул Федоров.