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17 декабря 2024, 14:18 Читати українською

Украина в топ-3 европейских лидеров по уровню открытости данных — Федоров

Третий год подряд Украина находится в тройке европейских лидеров по уровню открытости данных с показателем в 97%. Об этом сообщил министр цифровых трансформаций Михаил Федоров.

Третий год подряд Украина находится в тройке европейских лидеров по уровню открытости данных с показателем в 97%.

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«Уже 3 года входим в тройку лидеров по развитию сферы открытых данных. Это результат ежегодного рейтинга зрелости открытых данных — Open Data Maturity, он показывает, насколько эффективно страна управляет, развивает и использует открытые данные», — отметил он.

Всего в рейтинг входят 34 европейских страны, в этом году первое место заняла Франция, второе — Польша.

Показатель открытости данных в Украине составляет 97%, а средний по Европе — всего 83%.

«Открытые данные — это важный антикоррупционный инструмент. Они помогают бизнесу создавать продукты, гражданам контролировать власть, а ученым преодолевать глобальные вызовы», — подчеркнул Федоров.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
neverice
neverice
17 декабря 2024, 14:44
#
І це дійсно круто. Насправді, тепер, коли є бажання, нарити корупціонера може будь-який журналіст, що здатен трохи аналізувати дані. Це фундамент. І що б там хто не казав, а навіть гіпотетична можливість «засвітитися» вже впливає і записати маєток на тещу вже не працює (а якихось десять років тому взагалі на себе все оформлювали і не парились, і ніхто нічого не міг знайти).
+
+15
torn
torn
17 декабря 2024, 15:08
#
И что с того, уже тысячи этих расследований, найдено, показано, миллионы-миллиарды вскрыты и дальше что? кто-то понес наказание?
+
+15
potator
potator
17 декабря 2024, 14:44
#
Скачет сито по полям,
А корыто по лугам.За лопатою метла
Вдоль по улице пошла.Топоры-то, топоры
Так и сыплются с горы.
Испугалася коза,
Растопырила глаза:
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