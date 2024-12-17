В Украине начнут производство японских пикапов

В Украине запустят проект по изготовлению японских пикапов по технологии крупноузловой сборки (SKD).

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Это совместный проект нескольких украинских производителей и японской машиностроительной компании.

«Совместно с украинскими партнерами японская компания планирует приступить к производству пикапов по технологии крупноузловой сборки, а в будущем планируют перейти к мелкоузловому производству (CKD). Это хороший сигнал другим японским инвесторам о том, что локализация производства их продукции в Украине является взаимовыгодным сотрудничеством», — подчеркнула Свириденко.

Она добавила, что во время встречи с более чем 200 японскими предпринимателями призвала и другие компании открывать в Украине производства или локализовать свои технологии в кооперации с украинскими компаниями.

По словам Свириденко, в настоящее время в Украине работает более 40 ключевых японских компаний.

Украина имеет многолетнюю производственную и инженерную традицию, значительный парк современного оборудования, что делает украинские промышленные предприятия перспективными партнерами для производственной кооперации с японскими компаниями.

Правительство со своей стороны предлагает поддержку в виде компенсаций для проектов со значительными инвестициями и налоговых и таможенных льгот в рамках индустриальных парков. Также Украина совместно с партнерами развивает инструменты страхования от военных рисков", — добавила она.

По ее словам, сейчас для инвесторов доступно страхование от военных рисков от американского агентства по финансированию международного развития DFC, многостороннего агентства по гарантиям инвестиций MIGA, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), иностранных экспортно-кредитных агентств и украинской ЭКА.

«Япония выделила примерно 1,25 миллиарда евро по инициативе NEXI, обеспечив надежную финансовую поддержку для японских компаний, которые готовы инвестировать и работать на украинском рынке», — добавила Свириденко.