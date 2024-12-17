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17 декабря 2024, 16:50 Читати українською

Как избежать мошенников на криптовалютном рынке Украины: экспертные советы от ObmenAT24

Криптовалюта становится все более популярной в Украине, и 2024 год не был исключением. Интерес к цифровым активам увеличивается, ведь биткойн постоянно обновляет рекорды, мотивируя все большее количество украинцев делать инвестиции в эту инновационную сферу. Однако рост популярности криптовалют привел также к увеличению мошеннических схем, которые угрожают как новичкам, так и опытным трейдерам.

По просьбе редакции NV эксперты по кибербезопасности сервиса онлайн-обмена криптовалют ObmenAT24, одной из самых известных кастомизированных крипто-фиатных платформ в Украине, дают рекомендации относительно того, как не попасть в руки злоумышленников. Основанная более семи лет назад компания уже имеет представительства в 26 городах Украины, а также в ряде европейских городов и в Дубае.

Специалисты команды ObmenAT24 подчеркивают, что важно обращаться только к проверенным сервисам по обмену криптовалют. В частности, на платформе ObmenAT24 работает служба поддержки, позволяющая клиентам получить необходимую помощь в любой момент. Перед тем как совершить сделку, обязательно проверьте репутацию сайта. Поскольку мошенники используют поддельные ресурсы, важно знать, как их избегать.

Одной из самых распространенных мошеннических схем является фишинг. Злоумышленники создают сайты, повторяющие дизайн известных платформ обмена, и пытаются украсть данные пользователей. Недавно сервис ObmenAT24 сообщил своим пользователям о появлении поддельных каналов в Telegram, копирующих официальные ресурсы. В частности, мошенники размещают рекламу через Telegram Ads и предлагают заманчивые акции для привлечения потенциальных жертв. Когда пользователь переходит по ссылке, часто попадает на фальшивый сайт, где злоумышленники получают возможность управлять его денежными средствами.

Чтобы избежать мошенничества, компания рекомендует проверять работника, производящего сделку, с помощью специального раздела на их сайте, посещая страницу проверки. Также специалисты советуют быть внимательными к маленьким деталям — например, если у сотрудника выбранного онлайн-обменника в никнейме три одинаковые цифры, то фейковый консультант может иметь четыре (либо одна буква в псевдониме может быть заменена).

Жертвами мошенников становятся даже сезонные трейдеры из-за халатности или нехватки опыта. В результате они переносят свои денежные средства на кошелек злоумышленника, после чего связь с мошенником обрывается. Ограниченное регулирование криптовалют в Украине еще больше усложняет ситуацию, ведь мошенники имеют почти нулевые риски.

В целях безопасности специалисты компании призывают пользователей проверять ежедневные процедуры сделок, которые публикуют на официальном сайте обменника. Надежнее подавать заявки через данный сайт, а также не терять связь с менеджерами ObmenAT24, имеющими опыт успешного сопровождения сделок. Таким образом, вы сможете оградить себя от потерь и сохранять свои инвестиции в безопасности.

Источник: Минфин
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