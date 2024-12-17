Укрзализныця назначила шесть дополнительных поездов на Рождественские и Новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Укрзализныця назначила дополнительные поезда на Рождественские и Новогодние праздники
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«Делаем все возможное, чтобы вы могли безопасно и удобно добраться до родных, чтобы наши защитники вернулись в теплые объятия своих близких, а дети могли насладиться беззаботными каникулами», — говорится в сообщении.
Графики отправления поездов
- Поезд № 159/160 Киев — Трускавец. Отправление из Киева и Трускавца: 23, 24, 30, 31 декабря 2024 года.
- Поезд № 291/292 Киев — Львов. Отправление из Киева и Львова: 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря 2024, а также 3, 4, 5 января 2025 года.
- Поезд № 168/167 Одесса — Львов. Отправление из Одессы и Львова: 21, 22, 23, 28, 29, 30 декабря 2024 и 4, 5, 11, 12 января 2025 года.
- Поезд № 265/266 Киев — Одесса. Отправление из Киева и Одессы: 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря 2024, а также 5 и 12 января 2025 года.
- Поезд № 249/250 Киев — Черновцы. Отправление из Киева: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря 2024 и 1, 3, 5, 7, 9, 11 января 2025 года.
- Поезд № 235/236 Киев — Ужгород. Отправление из Киева: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря 2024 и 1, 3, 5, 7, 9, 11 января 2025 года.
Приобрести билеты можно через мобильное приложение, на сайте или в билетных кассах.
Источник: Минфин
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