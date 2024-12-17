Экономисты Goldman Sachs считают, что ФРС пропустит снижение ставки в январе

Федеральная резервная система (ФРС) США даст сигнал о более медленных темпах смягчения денежно-кредитной политики на заседании 18 декабря. Такого мнения придерживаются экономисты Goldman Sachs, передает Bloomberg.

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Что известно

По прогнозам экспертов Goldman, ФРС снизит процентные ставки на 0,25 б.п. на декабрьском заседании. А на январском заседании американский регулятор отложит снижение ставок, написали экономисты Goldman в аналитической заметке.

В своих прогнозах они ссылаются на низкую безработицу и инфляцию выше целевых значений ФРС.

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«Ключевым вопросом для заявления и пресс-конференции является относительный акцент, сделанный на замедлении темпа по сравнению с решениями, которые остаются на уровне отдельных встреч и зависят от данных. Мы ожидаем услышать оба сообщения, включая дополнение к заявлению, которое намекнет на более медленный темп», — написали они.

Взгляд экономистов Goldman коррелируется с рынком. Большинство экспертов Уолл-стрит (90%) также допускают снижение процентной ставки ФРС на этой неделе.

По оценкам Goldman, ФРС снизит ставки в следующем году в марте, июне и сентябре, а на конец года показатель будет в диапазоне 3,5%-3,75%.