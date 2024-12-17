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17 декабря 2024, 9:26 Читати українською

Минсоцполитики рассчитывает на запуск накопительной пенсионной системы в 2025 году

Министр социальной политики Оксана Жолнович рассчитывает на принятие Верховной Радой законопроекта о накопительной пенсионной системе в 2025 году. Об этом сказала она во время выступления на экономическом форуме, пишет «Интерфакс-Украина».

Министр социальной политики Оксана Жолнович рассчитывает на принятие Верховной Радой законопроекта о накопительной пенсионной системе в 2025 году.
Фото: depositphotos

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Подробности

«Внедрение накопительной пенсионной системы со следующего года. Это собственный пенсионный счет, которым ты управляешь и которым ты моделируешь свою старость», — сказала она.

Жолнович выразила надежду, что в 2025 году законопроект о накопительной пенсионной системе будет принят.

Напомним

В сентябре 2024 года первая заместитель министра социальной политики Украины Дария Марчак сообщила, что реформу солидарной пенсионной системы разработали и обсуждают с Министерством финансов Украины, а министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что ведомство планирует внедрять накопительную пенсионную систему с 2026, а новую солидарную пенсионную систему с июля 2025 г.

Читайте: Рада провалила голосование за Пенсионную реформу

В сентябре 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2024 году будет проведена реформа солидарной пенсионной системы.

В октябре 2023 года министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что правительство подготовит всю инфраструктуру для накопительной пенсионной системы к 2025 году, но если война будет продолжаться, то запустить можно будет только после победы.

Источник: Минфин
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