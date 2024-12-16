В «клуб белого бизнеса» попали более 8 тысяч компаний

Более 8000 компаний автоматически попали в список налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, так называемого клуба белого бизнеса. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев .

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Список будет опубликован 19 декабря на новом сайте Государственной налоговой службы под названием «Территория высокого уровня доверия».

«Это представители крупного, среднего и малого бизнеса, имеющие лучшие показатели налоговой дисциплины. В общей сложности члены клуба платят 16,6% от общего объема поступлений в бюджет», — написал Гетманцев в Telegram.

В список попали 4487 юридических лиц на общей системе налогообложения, 2359 компаний на третьей группе единого налога, 1088 компаний на четвертой группе единого налога, 170 резидентов специального режима Действия Сити и 151 физическое лицо-предприниматель.

К реализации проекта уже привлечены 576 комплаенс-менеджеров, обеспечивающих сопровождение компаний.