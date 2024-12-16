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16 декабря 2024, 15:36 Читати українською

Богатейшие индийцы покинули элитный клуб владельцев более $100 млрд

Свадебное торжество сына индийского миллиардера Мукеша Амбани в начале этого года, которое обошлось в $600 млн, стало свидетельством высочайшей уверенности сверхбогатых людей страны, поддерживаемой быстрорастущей экономикой и спросом на индийские активы, пишет Bloomberg.

Свадебное торжество сына индийского миллиардера Мукеша Амбани в начале этого года, которое обошлось в $600 млн, стало свидетельством высочайшей уверенности сверхбогатых людей страны, поддерживаемой быстрорастущей экономикой и спросом на индийские активы, пишет Bloomberg.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто происходитОднако через шесть месяцев перспективы внезапно выглядят менее радужными.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что происходит

Однако через шесть месяцев перспективы внезапно выглядят менее радужными. И Мукеш Амбани, председатель конгломерата Reliance Industries Ltd, и его коллега-магнат Гаутам Адани, основатель Adani Group, теперь сталкиваются с многочисленными угрозами, которые бьют по их бизнесу.

Энергетический и розничный бизнес Амбани неэффективен на фоне растущей обеспокоенности инвесторов по поводу долга, в то время как империя Адани была потрясена расследованием министерства юстиции США, которое грозит сократить финансирование и затруднить получение контрактов. И до сих пор не ясно, закончилось ли худшее для них обоих.

Читайте: Бизнес-империя индийца Гаутама Адани потеряла $34 млрд капитализации

Для Адани действия прокуроров США в ноябре по поводу предполагаемого взяточничества стали нежелательным возвращением в центр внимания международных СМИ. Он боролся за укрепление доверия инвесторов после того, как в прошлом году компания Hindenburg Research, играющая на понижение, опубликовала отчет, в котором обвинила фирму в мошенничестве.

Адани отрицал обвинения. Он заявил на мероприятии после обвинений США, что фирма стремится «соблюдать нормативные требования мирового уровня» и что каждая атака на компанию «только делает ее сильнее».

Обвинения, вероятно, окажут давление на группу — и цену ее акций — в новом году, отмечается в материале. Состояние Адани достигло пика в $122,3 млрд в июне после того, как он работал над укреплением финансов после атаки Hindenburg. Эти достижения теперь испарились после обвинений США в том, что он курировал взятки индийским правительственным чиновникам, и теперь его состояние составляет $82,1 млрд, согласно Bloomberg Billionaries Index.

Читайте: Компании индийского миллиардера Адани потеряли $100 миллиардов стоимости за неделю

Богатство Амбани, самого богатого человека Азии, также упало, хотя и менее драматично. Оно достигло пика примерно в $120,8 млрд в июле, как раз в то время, когда роскошная семейная свадьба была в самом разгаре. Его флагманский конгломерат Reliance боролся с ослаблением доходов в энергетическом бизнесе и ослаблением потребительского спроса в розничном подразделении. Его состояние на 13 декабря составляло 96,7 млрд долларов. И Амбани, и Адани выбыли из элитного клуба сантимиллиардеров — людей с состоянием более 100 млрд долларов, согласно Bloomberg Billionaries Index.

Амбани рассчитывает на стратегический сдвиг, который заставил его конгломерат больше сосредоточиться на цифровых платформах, розничных брендах и возобновляемых источниках энергии для повышения роста. Но рост продаж и прибыли в розничном бизнесе замедлился, в то время как цифровые конкуренты набрали обороты на рынке продуктов питания и товаров для дома, особенно в крупнейших городах Индии. Акции Reliance упали на 1,5% в 2024 году, отстав от 14%-ного роста индекса Nifty 50.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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youknow
youknow
16 декабря 2024, 16:26
#
«найвищої впевненості надбагатих людей країни». багаті, багатіши — багатіють та набувають впевненості. бідні - бідніють.
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