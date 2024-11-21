Бизнес-империя индийца Гаутама Адани потеряла $34 млрд капитализации

Рыночная стоимость компаний, входящих в индийских конгломерат Adani Group, упала на $34 млрд на торгах в четверг, 21 ноября, пишет Reuters.

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Что произошло

Распродажи в бумагах начались после того, как прокуратура США предъявила председателю правления индийского конгломерата Гаутаму Адани и его партнерам обвинения в предполагаемом взяточничестве и мошенничестве, сообщило издание.

Акции холдинговой компании Adani Enterprises рухнули на 23%. Бумаги Adani Ports, Adani Total Gas, Adani Green, Adani Power Adani Wilmar, Adani Energy Solutions и других дочерних компаний конгломерата потеряли от 6% до 19% стоимости.

Общая капитализация 10 акций группы Adani составляла около $147 млрд по сравнению с $169,08 млрд во вторник.

В чем США обвиняет Адани

В США одному из богатейших людей мира предъявили обвинения в создании многолетней схемы выплаты взяток индийским чиновникам на сотни миллионов долларов в обмен на контракты на поставки энергии с солнечных электростанций и сокрытии этой схемы от американских инвесторов.

Министерство юстиции США предъявило обвинение Гаутаму Адани и еще семи руководителям бизнеса, включая племянника предпринимателя Сагара Адани, а Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала против них гражданский иск.

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Из-за такого развития событий подразделение Adani Green решило не проводить запланированное размещение облигаций, номинированных в долларах США.

Компания отозвала свое предложение о размещении облигаций на сумму $600 млн.

SEC в иске заявила, что схема взяток была создана, чтобы «заручиться обязательством индийского правительства закупать энергию по ценам выше рыночных, что пойдет на пользу Adani Green и Azure Power».

По данным регулятора, Adani Green привлекла $175 млн от американских инвесторов, пока схема действовала, а акции Azure Power торговалась на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Adani Group заявила в четверг, что обвинения беспочвенны, добавив, что она будет использовать все возможные правовые средства для своей защиты.

«Обычно инвесторам не нравятся какие-либо провалы в корпоративном управлении, и до тех пор, пока ситуация не прояснится, инвесторы будут избегать акций группы Adani», — сказал аналитик по розничным акциям SMC Global Securities Саурабх Джайн. По его мнению, это может подорвать доверие к группе, и, возможно, для компании возрастет стоимость заимствований.

Агентство Moody's Ratings заявило, что обвинительное заключение носит негативный характер для кредитного рейтинга, добавив, что рейтинговое агентство уделяет особое внимание способности группы получать доступ к капиталу, а также ее стандартам корпоративного управления.

Напомним

Состояние Гаутама Адани оценивается примерно в $70 млрд. Адани поддерживает тесные связи с премьер-министром Нарендрой Моди и его правительством, и оппозиция обвиняет их в том, что благодаря этим связям компании Адани получили много выгодных контрактов.

Неприятности в США у концерна начались еще в январе 2023 года, когда аналитическая компания Hindenburg Research обвинила его в мошенничестве при выпуске ценных бумаг. Прокуратура утверждает, что начала расследовать деятельность концерна еще в 2022 году.

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