С начала государственной программы помощи «Зимняя еПоддержка», которая предусматривает выплату 1000 грн, украинцы уже получили 4,5 млрд грн. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время своего видеообращения.
«Тысяча Зеленского»: украинцам уже выплатили 4,5 млрд грн
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По его словам, по состоянию на 15 декабря, граждане подали на программу почти 7,5 млн заявок, из них более 2 млн заявок для детей.
«Продолжаются выплаты, и 4,5 миллиарда гривен перечислены уже людям. Самое большое направление расходов — это коммунальные услуги, и сейчас, зимой, действительно очень важно поддержать как можно больше наших людей, наши украинские семьи», — отметил он.
Ранее «Минфин» писал, что чаще всего тратят «тысячу Зеленского» на:
- коммуналку — 63%
- мобильная связь — 17%
Только 4% задонатили деньги на ВСУ.
Источник: Минфин
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т.е 25%. Это косвенный показатель доверия власти. Предыдущий косвенный показатель доверия был процент привившихся от ковида. Очень интересно увидеть конечный результат.