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16 декабря 2024, 10:45 Читати українською

«Тысяча Зеленского»: украинцам уже выплатили 4,5 млрд грн

С начала государственной программы помощи «Зимняя еПоддержка», которая предусматривает выплату 1000 грн, украинцы уже получили 4,5 млрд грн. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время своего видеообращения.

С начала государственной программы помощи «Зимняя еПоддержка», которая предусматривает выплату 1000 грн, украинцы уже получили 4,5 млрд грн.

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По его словам, по состоянию на 15 декабря, граждане подали на программу почти 7,5 млн заявок, из них более 2 млн заявок для детей.

«Продолжаются выплаты, и 4,5 миллиарда гривен перечислены уже людям. Самое большое направление расходов — это коммунальные услуги, и сейчас, зимой, действительно очень важно поддержать как можно больше наших людей, наши украинские семьи», — отметил он.

Ранее «Минфин» писал, что чаще всего тратят «тысячу Зеленского» на:

  • коммуналку — 63%
  • мобильная связь — 17%

Только 4% задонатили деньги на ВСУ.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 декабря 2024, 11:54
#
Уменьшение задолженности за потреблённые коммунальные услуги не такое уж и плохое решение…
+
+30
Ivavita
Ivavita
16 декабря 2024, 12:47
#
Журналісти і військові кажуть, що на фронті дронів катастрофічно не вистачає. Цікаві пріоритети в державі.
+
0
invaderzim8
invaderzim8
16 декабря 2024, 12:49
#
Все зависит от воли китая
+
0
Ivavita
Ivavita
16 декабря 2024, 13:30
#
Китай роздає нам по 1000?
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
16 декабря 2024, 14:01
#
7.5 млн из 30млн.
т.е 25%. Это косвенный показатель доверия власти. Предыдущий косвенный показатель доверия был процент привившихся от ковида. Очень интересно увидеть конечный результат.
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