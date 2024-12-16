«Тысяча Зеленского»: украинцам уже выплатили 4,5 млрд грн

С начала государственной программы помощи «Зимняя еПоддержка», которая предусматривает выплату 1000 грн, украинцы уже получили 4,5 млрд грн. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время своего видеообращения.

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По его словам, по состоянию на 15 декабря, граждане подали на программу почти 7,5 млн заявок, из них более 2 млн заявок для детей.

«Продолжаются выплаты, и 4,5 миллиарда гривен перечислены уже людям. Самое большое направление расходов — это коммунальные услуги, и сейчас, зимой, действительно очень важно поддержать как можно больше наших людей, наши украинские семьи», — отметил он.

Ранее «Минфин» писал, что чаще всего тратят «тысячу Зеленского» на:

коммуналку — 63%

мобильная связь — 17%

Только 4% задонатили деньги на ВСУ.