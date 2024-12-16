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16 декабря 2024, 10:16 Читати українською

Amazon Безоса также направит $1 млн в инаугурационный фонд Трампа

Amazon собирается направить $1 млн в инаугурационный фонд избранного президента США Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

Amazon собирается направить $1 млн в инаугурационный фонд избранного президента США Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.
Фото: depositphotos

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Что известно

Кроме того, на следующей неделе основатель Amazon Джефф Безос планирует встретиться с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, отмечают источники.

Amazon и Безос приняли решение о переводе в начале недели и уже сообщили об этом команде Трампа, отметили некоторые источники.

«Безос делает пожертвование через Amazon», — заявил собеседник газеты, близкий к Безосу. Amazon также будет транслировать инаугурацию Трампа через Prime Video, что станет пожертвованием «в натуральной форме» на $1 млн, добавил другой источник.

Amazon таже показывал инаугурацию действующего президента США Джо Байдена в 2021 году. В 2017 году компания направила на избирательную кампанию Трампа лишь $58 000.

Читайте: Миллион долларов на инаугурацию: Цукерберг налаживает отношения с Трампом

Безос и другие руководители технологических компаний пытаются укрепить связи с новой администрацией, отмечает газета. Ранее отношения между Трампом и Безосом были враждебными, отчасти потому, что миллиардеру принадлежит Washington Post, занимающая критическую позицию по отношению к избранному президенту. Безос, который также владеет космическим проектом Blue Origin, однажды предложил отправить Трампа на Луну.

Однако в последнее время Безос стал лучше отзываться о Трампе, отмечает WSJ.

После победы на выборах миллиардер в X поздравил Трампа с «невероятным политическим камбеком», а позже заявил, что с оптимизмом смотрит на его второй президентский срок.

«Пока что я вижу, что он спокойнее, более уверен в себе, более уравновешен, чем в первый раз», — сказал Безос на конференции The New York Times.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Meta материнская компания Facebook и Instagram, ранее направила $1 млн в инаугурационный фонд Трампа. После президентских выборов глава Meta Марк Цукерберг приезжал к избранному президенту на ужин в Мар-а-Лаго, а также встречался с представителями его команды. Кроме того, Цукерберг показал Трампу умные очки Ray-Ban — последнюю разработку компании — и подарил их избранному президенту, рассказали источники газеты.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+30
Riojas
Riojas
16 декабря 2024, 10:18
#
Это не коррупция, это другое)
+
0
FogBRD
FogBRD
16 декабря 2024, 10:30
#
Нам до такого уровня ой как далеко. без прекрас наш уровень это индия, не выше.
+
0
Riojas
Riojas
16 декабря 2024, 11:27
#
Как по мне, вот эти вот подношения баю это уровень очень средней Азии
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