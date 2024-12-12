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12 декабря 2024, 11:54 Читати українською

Миллион долларов на инаугурацию: Цукерберг налаживает отношения с Трампом

Компания Meta Platforms Inc. пожертвовала $1 млн в инаугурационный фонд Дональда Трампа, пытаясь наладить позитивные отношения с администрацией после напряженной истории. Об этом пишет Bloomberg.

Компания Meta Platforms Inc.

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Что известно

Как пишет издание, хотя пожертвование и небольшое, Meta не делала этого для президента Джо Байдена или предыдущего срока Трампа. Представитель Meta подтвердил пожертвование, но отказался от подробностей.

Цукерберг — один из нескольких влиятельных руководителей технологических компаний и венчурных капиталистов, которые после критики Трампа, теперь, когда он возвращается в Белый дом, постарались построить более крепкие отношения.

Предыстория

После штурма Капитолия 6 января 2021 Facebook забанил Трампа, объяснив это тем, что его должности поощряли насилие. В начале 2023 года аккаунты бывшего президента в Facebook и Instagram были возобновлены, но с определенными ограничениями. В июле Meta сняла эти ограничения.

Сам Трамп в своей вышедшей в 2024 году книге «Спасти Америку» пообещал Цукербергу, что тот «проведет остаток своей жизни в тюрьме», если снова попытается «сделать что-то незаконное», как и другие, «кто совершит мошенничество на президентских выборах 2024 года».

Трамп имел в виду пожертвование в размере 400 миллионов долларов, которое Цукерберг и его супруга Присцилла Чан выделили двум некоммерческим организациям для помощи правительственным избирательным комиссиям по всей стране во время выборов 2020 года в пандемию коронавируса. Республиканцы обвинили Цукерберга в попытке повышения явки демократов в колеблющихся штатах.

В кампании 2024 года Цукерберг отказался поддержать любого из кандидатов, заявив, что он «не планирует» каким-либо образом участвовать в выборах. Однако после покушения на Трампа в июле на митинге в Пенсильвании он отмечал реакцию Трампа на выстрел, называя ее одним из самых крутых зрелищ, которые он видел в своей жизни, а в конце ноября после избрания встретился с Трампом в резиденции во Флориде.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
12 декабря 2024, 12:55
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В США немає корупції є лише «налагоджування позитивних відносин» :)
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