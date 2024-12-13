В россию поступает все меньше валюты , и этим объясняются проблемы российского рубля. Это следует из опубликованной Центробанком россии предварительной оценки платежного баланса, передает The Moscow Times.

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Основной источник валюты сейчас — это экспорт, а он сокращается: $39,1 млрд в сентябре, $36,6 млрд в октябре и $32,2 млрд в ноябре.

Импорт более стабилен: $26,8, $27,5 млрд и $25,9 млрд соответственно.

Следовательно, торговый баланс — разница между экспортом и импортом — сократился почти вдвое, с $12,4 млрд в сентябре до $6,3 млрд в ноябре. Это минимум с июля 2023 года, отмечают аналитики MMI.