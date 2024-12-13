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13 декабря 2024, 13:36 Читати українською

Банкиры призвали Раду отклонить законопроект, которым лоббируется переложение «военных» убытков бизнеса на банки

Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) призвала Верховную Раду отклонить законопроект № 12148, которым лоббируется переложение «военных» убытков бизнеса на банки. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) призвала Верховную Раду отклонить законопроект № 12148, которым лоббируется переложение «военных» убытков бизнеса на банки.

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Отмечается, что данным законопроектом предлагается на период действия военного положения и в течение одного года после его окончания освободить от уплаты кредитов (основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей) очерченный в законопроекте круг заемщиков — субъектов малого и среднего предпринимательства, если в залоге под такие кредиты недвижимость в зоне боевых действий или под временной оккупацией, или потерянные в результате войны транспортные средства.

Одновременно предлагается остановить принудительное взыскание залога, ипотеки и принудительное взыскание задолженности с указанных субъектов, а также их поручителей или имущественных поручителей.

В Ассоциации подчеркивают, что предложенный в проекте подход популистский и будет иметь негативные последствия для всех участников рынка и экономики Украины в целом.

НАБУ отмечает, что в действующем законодательстве уже предусмотрены многочисленные ограничения и запреты для кредиторов, введенных в связи с действием военного положения. Среди них:

  • остановка выполнения ряда статей Закона Украины «Об ипотеке» в части реализации прав ипотекодержателя;
  • заморозка/аннулирование кредитов физлиц, обеспечение по которым (жилье, авто) было повреждено или уничтожено в результате войны (при отсутствии механизма компенсации банкам за такие убытки);
  • реструктуризация банками на льготных условиях кредитов малозащищенных категорий населения из внутренне перемещенных лиц;
  • многочисленные моратории на взыскание долгов с определенных категорий хозяйствующих субъектов и т. д.

В Ассоциации отметили, что предусмотренные законопроектом преференции для определенных субъектов предпринимательства лишь усилят дисбаланс в договорных отношениях между кредиторами и заемщиками, безосновательно перекладывая бремя «военных» потерь такого бизнеса на банковские учреждения, при отсутствии никаких компенсаторов.

Нормы проекта будут способствовать недобропорядочным заемщикам, которые избегают выполнения своих финансовых обязательств, даже при наличии у них фактических возможностей погашать задолженность, в том числе достаточных ресурсов для этого.

Законопроект также не согласуется с государственными программами поддержки бизнеса, которые предусматривают льготное кредитование с целью стимулирования бизнеса в прифронтовых регионах.

То есть, с одной стороны, государство через такие программы пытается стимулировать финансовый сектор к усилению поддержки бизнеса в условиях военного положения, в частности предприятий, которые находятся в Зоне большого военного риска, а с другой стороны перечеркивает эти усилия, позволяя таким заемщикам не возвращать кредиты.

Эксперты НАБУ отмечают, что подобные инициативы не только подрывают стабильность банковской системы в условиях войны, но и нивелируют попытки создать в Украине систему страхования военных рисков.

Кроме того, принятие законопроекта может полностью остановить финансовый лизинг транспорта, что повлечет негативные последствия для логистики, агросектора и других критически важных отраслей.

НАБУ настаивает на отклонении законопроекта № 12148 как экономически и юридически невзвешенного, и ведущего к значительным финансовым потерям для банковских учреждений, ставит под угрозу реализацию государственных программ по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях войны в обмен на точечные преференции для отдельных субъектов хозяйствования, без анализа их реальной способности обслуживать собственные кредитные обязательства.

В Ассоциации подчеркивают, что поддержка финансовой стабильности и ускорение кредитования — ключ к восстановлению экономики Украины в условиях войны и послевоенного периода.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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