Google Play заблокирует платежи в связанных с рф приложениях

Разработчики мобильных приложений с банковскими счетами в россии с 26 декабря не смогут получать платежи за них в цифровом магазине Google Play. Об этом пишет The Moscow Times.

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«Мы будем отклонять все попытки пользователей приобрести ваши платные программы, совершить покупки в приложениях (включая новые подписки) и продлить подписки через Google Play Платежи», — говорится в письме компании продавцам.

Решение вступает в силу 26 декабря. Остаток по балансу будет выплачен до 15 января.



Это не первое ограничение со стороны Google относительно российских разработчиков и пользователей. В частности, в мае 2022 года американская корпорация запретила разработчикам в россии загружать и обновлять платные программы в Google Play. Разработчики не могут получать монетизацию в русском сегменте.