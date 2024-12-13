ЕЦБ продолжил снижать ключевые процентные ставки

Совет управляющих Европейского центрального банка решил снизить три ключевых процентных ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ЕЦБ.

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Подробности

Ставка по депозитам с 18 декабря составит 3%, ставка основных операций рефинансирования — 3,15%, ставка по маржинальным кредитам — 3,4%.

Это уже четвертое снижение ставок с июня, когда ЕЦБ начал цикл постепенного смягчения денежно-кредитной политики на фоне замедления темпов инфляции в еврозоне.

ЕЦБ намерено достичь инфляции в 2%

Совет ЕЦБ планирует стабилизировать инфляцию в еврозоне на уровне 2%. Предполагается, что к концу 2024 года она составит 2,4%. В ноябре базовая инфляция составила 2,3%.

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Напомним

В начале июня ЕЦБ впервые с 2019 года снизил ключевую ставку в еврозоне с 4,5% до 4,25% годовых. Тогда это смягчение стало первым подобным шагом в денежно-кредитной политике с начала энергетического кризиса, вызванного войной рф против Украины.