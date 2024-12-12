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12 декабря 2024, 19:35 Читати українською

россия заключила с Индией крупнейшее нефтяное соглашение — Reuters

Российская государственная нефтяная компания «Роснефть» согласилась поставлять почти 500 000 баррелей в день нефти индийскому частному нефтепереработчику Reliance. Это крупнейшее энергетическое соглашение между двумя странами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с соглашением.

Российская государственная нефтяная компания «Роснефть» согласилась поставлять почти 500 000 баррелей в день нефти индийскому частному нефтепереработчику Reliance.
Фото: freepik.com

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Подробности

Отмечается, что 10-летнее соглашение составляет 0,5% мировых поставок нефти и оценивается примерно в $13 млрд. в год по текущим рыночным ценам.

Согласно соглашению, «Роснефть» будет доставлять 20−21 груз размером Aframax (от 80 000 до 100 000 метрических тонн) разных сортов российской сырой нефти и три груза около 100 000 тонн мазута каждый месяц.

Поставки будут доставляться в крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс Reliance, который находится в Джамнагаре в западном штате Гуджарат.

Два источника сообщили, что Reliance и «Роснефть» будут ежегодно пересматривать цены и объемы в рамках соглашения с учетом динамики нефтяных рынков.

Российская нефть составляет более трети импорта энергоресурсов в Индию. Индия стала крупнейшим импортером российской нефти после того, как Европейский Союз, ранее бывший крупнейшим покупателем, ввел санкции на импорт российской нефти в ответ на полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

У Индии нет санкций в отношении российской нефти, поэтому местные нефтепереработчики заработали на более дешевой нефти. Из-за санкций российская нефть сала дешевле конкурентных марок по меньшей мере на $3−4 за баррель.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
gucci
gucci
12 декабря 2024, 19:48
#
Якби Європа не купувала в індусів нафту, мавпи б нічого такого зі свинособаками не укладали.
+
0
zevs1
zevs1
12 декабря 2024, 20:04
#
Так как же самые сильные западные санкции, которые нагнут рашу.
+
0
bonv
bonv
12 декабря 2024, 21:48
#
Розрахунок в рупіях чи рублях?:))))
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