россия заключила с Индией крупнейшее нефтяное соглашение — Reuters

Российская государственная нефтяная компания «Роснефть» согласилась поставлять почти 500 000 баррелей в день нефти индийскому частному нефтепереработчику Reliance. Это крупнейшее энергетическое соглашение между двумя странами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с соглашением.

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Отмечается, что 10-летнее соглашение составляет 0,5% мировых поставок нефти и оценивается примерно в $13 млрд. в год по текущим рыночным ценам.

Согласно соглашению, «Роснефть» будет доставлять 20−21 груз размером Aframax (от 80 000 до 100 000 метрических тонн) разных сортов российской сырой нефти и три груза около 100 000 тонн мазута каждый месяц.

Поставки будут доставляться в крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс Reliance, который находится в Джамнагаре в западном штате Гуджарат.

Два источника сообщили, что Reliance и «Роснефть» будут ежегодно пересматривать цены и объемы в рамках соглашения с учетом динамики нефтяных рынков.

Российская нефть составляет более трети импорта энергоресурсов в Индию. Индия стала крупнейшим импортером российской нефти после того, как Европейский Союз, ранее бывший крупнейшим покупателем, ввел санкции на импорт российской нефти в ответ на полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

У Индии нет санкций в отношении российской нефти, поэтому местные нефтепереработчики заработали на более дешевой нефти. Из-за санкций российская нефть сала дешевле конкурентных марок по меньшей мере на $3−4 за баррель.