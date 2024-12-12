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12 декабря 2024, 16:51 Читати українською

В Украине запустят новую электронную систему для бизнеса

К 1 кварталу 2026 года в Украине будет создана единая электронная система, которая автоматически будет формировать и регулировать всю информацию о разрешениях, лицензиях, необходимых согласованиях, которыми обязан пользоваться любой бизнес в Украине. Об этом во время «GET Business Festival 2024» сообщила глава Комитета В Р по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

К 1 кварталу 2026 года в Украине будет создана единая электронная система, которая автоматически будет формировать и регулировать всю информацию о разрешениях, лицензиях, необходимых согласованиях, которыми обязан пользоваться любой бизнес в Украине.
Фото: pixabay.com

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Кроме этого, планируется сократить количество проверок, которые обязан проходить бизнес благодаря внедрению соответствующего страхового полиса.

Шуляк подчеркнула, что Украина уже начала получать первые транши средств, которые ЕС напомнит Украине в рамках программы Ukraine Facility. Речь идет о финансировании в размере 50 млрд евро, которые будут поступать в Украину до 2027 года.

В обмен на эти средства правительство должно провести ряд структурных реформ, которые, по сути, являются евроинтеграционными шагами для Украины. В общей сложности речь идет о 150 индикаторов, выполнение каждого из которых приносит государству 450 млн евро.

Одним из важных модулей Ukraine Facility является улучшение бизнес-среды в Украине, одним из проблемных моментов которого является неэффективная регуляторная среда, мешающая полноценной работе бизнеса. Следовательно, его упрощение — обязательное условие, без которого Украина не сможет в дальнейшем получать средства по программе Ukraine Facility.

Несовершенное регуляторное поле, которое мешает бизнесу работать — это более 100 регуляторных механизмов типа лицензий, разрешений, согласительных документов и т. д.

Следовательно, чтобы упростить субъектам предпринимательства процесс их получения, Украина до 1 квартала 2026 года обязана создать соответствующую цифровую платформу, которая будет регулировать и формировать всю информацию относительно необходимых разрешений, лицензий, согласований и т. п., которыми сегодня пользуется бизнес. Еще один важный шаг по упрощению — сокращение проверок бизнеса.

«Каждый бизнес знает, какие семь кругов ада нужно пройти, чтобы получить право работать. Эти проверки разные — начиная от государственной службы Украины по вопросам труда, заканчивая ГСЧС. Они могут происходить непрерывно, что по факту мешает бизнесу работать и соответственно не способствует поступлению средств в бюджет в виде налогов.

Европейская практика по этому поводу — унифицированный, упрощенный процесс. По тому же пути пойдем и мы — количество проверок и их продолжительность будет существенно сокращена благодаря специальному страховому полису. Его наличие будет означать, что к вам с проверкой никто не придет, потому что у вас все риски застрахованы", — сообщила Шуляк.

Она добавила, что реализацией этих проектов будет заниматься Министерство цифровой трансформации, и с этой задачей ведомство точно справится.

Напомним

К 2027 году в Украине планируют создать инвестиционный фонд на 16 млрд евро для поддержки общин и бизнеса, понесших убытки из-за войны. Фонд будет наполняться средствами международных финансовых институций и станет частью программы Ukraine Facility.

Фонд будет финансироваться с участием международных и европейских финансовых институтов, таких как Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Банк развития Совета Европы и Всемирный банк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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zevs1
zevs1
12 декабря 2024, 16:58
#
Ну да ,и потом кто-то придумает очередной меморандум по ощиппыванию.
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