Украинские облигации растут на фоне возможного прекращения войны

Украинские суверенные облигации, не предполагающие выплат до 2027 года, становятся все более популярны среди инвесторов на фоне ожиданий переговоров о прекращении боевых действий после инаугурации Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В ралли облигаций выделяется один тип ценных бумаг. Одна из суверенных облигаций со сроком погашения в 2035 году торгуется примерно по 59 центов за доллар, что на 10 центов выше, чем до победы Трампа на президентских выборах в США.

Другие облигации, срок погашения которых наступает в том же году, но выплата процентов начинается раньше, имеют относительно низкую цену — 54 цента.

Эти облигации так называемой «серии В» имеют дополнительное условие, предусматривающее более высокие выплаты в случае, если экономика Украины будет восстанавливаться быстрее, чем прогнозирует Международный валютный фонд.

Те инвесторы, которые ожидают окончательного прекращения боевых действий, считают, что это приведет к подъему экономики Украины.

«Международная дипломатическая деятельность уже началась, хотя начало переговоров между Россией и Украиной все равно столкнется с огромными препятствиями из-за разногласий между двумя сторонами по ряду вопросов, включая территориальные требования и стремление Киева вступить в НАТО», — говорится в сообщении.

Украина и ее союзники сомневаются, что российский диктатор Владимир Путин хочет прекратить боевые действия, поскольку его армия постепенно захватывает новые территории, а Трамп не продемонстрировал никакого плана, как заставить прекратить огонь.

Большие банки рекомендуют покупать украинские облигации

Несколько крупных финансовых учреждений советуют покупать украинские облигации.

Bank of America рекомендовал покупать эти облигации с 7 ноября, рассказал кредитный стратег Мервейл Пая, поскольку они предлагают «лучшее вознаграждение за риск по всей кривой».

В свою очередь Morgan Stanley оставил нейтральными оценки по Украине в целом, хотя этот банк также видит «больший потенциал» в «облигациях B», срок погашения которых приходится на 2035 и 2036 годы.

«Ключевой движущей силой сейчас есть любые возможности для прекращения огня, которые положили бы конец конфликту», — добавляется в отчете Morgan Stanley.

Одними из самых больших владельцев облигаций Украины этого выпуска являются инвестфонды Blackrock Inc, Royal Bank of Canada и Allianz SE.

Согласно данным, собранным Bloomberg, рост цен на облигации B со сроком погашения в 2035 и 2036 годах принес более 40% прибыли с момента начала торгов облигациями в начале сентября после реструктуризации долга на $20 млрд.