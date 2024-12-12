Фонд гарантирования подал иски на 220 миллиардов против инсайдеров обанкротившихся банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал иски на 220 млрд грн против инсайдеров обанкротившихся банков. Об этом заявил заместитель директора-распорядителя Фонда Андрей Оленчик во время круглого стола «Как изменится банковский рынок Украины в 2025 году», проведенного «Финансовым клубом».

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«В сфере работы с бывшими мажоритарными владельцами и топ-менеджерами банков, которые выводились с рынка, мы находимся на достаточно горячей стадии. Всего на данный момент уже заявлено около 140 гражданских исков почти по 70 банкам», — рассказал Оленчик.

По его словам, общая сумма исковых требований составляет около 220 млрд. грн. Это касается и прямых гражданских исков, и гражданских исков, которые заявлялись в рамках уголовных производств, и гражданских исков, которые заявлялись уже по результатам вынесенных судебных решений по уголовным производствам.

Фонд пытается судиться с эксвладельцами и эксруководителями обанкротившихся банков как в Украине, так и за рубежом.

«Мы активно воюем как в Украине, так и во внешней юрисдикции, по возможности. И есть некоторые результаты. Но работы еще непочатый край, особенно учитывая специфические особенности нашей недореформированной правоохранительной и судебной системы», — отметил Оленчик.

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Прогнозировать судебные решения он не принимается.

«Есть определенные результаты, есть определенные решения, вынесенные и вступившие в силу, в пользу кредиторов ликвидированных банков. Это уже больше, чем статистическая погрешность, являющаяся позитивной динамикой для нас, учитывая опыт предыдущих лет. Но при этом мы дальше включаемся в другую разновидность национального спорта „а как найти активы и взыскать“. Наши прогнозы очень сдержанно оптимистичны», — сказал Оленчик.