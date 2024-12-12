Нацбанк рассказал, что будет с инфляцией до конца года и в 2025 году

В последующие месяцы инфляция в годовом исчислении, вероятно, продолжит расти из-за дальнейшего влияния факторов со стороны предложения продовольственных товаров, существенные бюджетные расходы, значительные темпы увеличения заработных плат и более высокий энергодефицит во время отопительного сезона. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

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Ускорение инфляции

В ноябре инфляция ускорилась до 11,2% в годовом исчислении. С одной стороны, весомым двигателем роста цен оставались последствия ограниченного предложения продовольствия вследствие худших урожаев этого года.

Ожидается, что влияние этого фактора на инфляцию должно нивелироваться в следующем году с поступлением нового урожая.

Кроме того, инфляционный всплеск все больше приобретает фундаментальные признаки, что подтверждается дальнейшим ускорением базовой инфляции (до 9,3% г/г в ноябре). Последнее связано, в частности, с увеличением производственных затрат, в том числе на электроэнергию и оплату труда, а также курсовыми эффектами в результате ослабления гривны в предыдущие периоды.

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Инфляционные ожидания демонстрируют относительную устойчивость, однако усиливается риск их разбалансирования на фоне повышения внимания населения к инфляционным процессам.

Прогноз НБУ

Ожидается, что инфляция замедлится в 2025 году и в дальнейшем будет направляться к цели 5%.

«В дальнейшем инфляция должна замедлиться на фоне постепенного улучшения ситуации в энергосекторе и наращивания урожаев. Этому будут также способствовать меры монетарной политики НБУ и ожидаемое ослабление внешнего ценового давления», — отметил Пышный.