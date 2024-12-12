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12 декабря 2024, 15:12 Читати українською

Иммиграция в США за каденции Байдена достигла исторического максимума — The New York Times

Всплеск иммиграции за последние несколько лет был величайшим в истории США, превзойдя большой иммиграционный бум конца 1800-х и начала 1900-х годов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на правительственные данные.

Всплеск иммиграции за последние несколько лет был величайшим в истории США, превзойдя большой иммиграционный бум конца 1800-х и начала 1900-х годов.
Фото: pixabay.com

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По данным Бюджетного управления Конгресса, ежегодная чистая миграция (количество людей, приезжающих в страну минус количество выезжающих) составляло в среднем 2,4 млн человек с 2021 по 2023 год. Общая чистая миграция во время администрации Байдена, вероятно, превысит 8 млн. человек.

Цифры в анализе Times включают как легальную, так и нелегальную иммиграцию. Согласно отчету Goldman Sachs на основе правительственных данных, около 60% въехавших в страну с 2021 года иммигрантов сделали это без законного разрешения.

Совокупный рост легальной и нелегальной иммиграции привел к тому, что доля населения США, рожденного в другой стране, достигла нового максимума — 15,2% в 2023 году по сравнению с 13,6% в 2020 году. Предыдущий максимум составил 14,8% в 1890 году.

Причины

Согласно анализу издания, несколько факторов повлекли за собой всплеск иммиграции, начиная с мягкой иммиграционной политики Байдена в течение первых трех лет пребывания на посту президента США.

Также на это повлияли кризисы в Венесуэле и Гаити, развязанная Россией война против Украины, из-за которых граждане этих стран начали активнее выезжать в США, а также развитие сетей контрабандистов, помогающих желающим добраться до американской границы.

По данным на 2023 год, в США проживает около 335 млн человек.

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Что будет дальше

Во время президентской кампании Дональд Трамп обещал провести массовые депортации и многие американцы поддерживают эту политику. В опросе New York Times/Siena College, проведенном в октябре, 57% избирателей сказали, что поддерживают депортацию проживающих в стране нелегально иммигрантов.

Но поиск, задержание и депортация миллионов людей будет не простой. Общественная поддержка этой политики может снизиться, если она будет касаться иммигрантов, годами находившихся в США и устроившихся в стране.

Для сравнения, администрация Трампа депортировала около 300 000 человек в год, а администрация Обамы депортировала почти 400 000 человек в год.

Каким бы ни было количество за второй срок Трампа, недавний всплеск иммиграции, вероятно, закончился. Более жесткая политика Байдена с лета привела к резкому сокращению чистой миграции, и Трамп пообещал еще более жесткую пограничную политику после инаугурации.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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