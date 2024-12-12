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12 декабря 2024, 15:36 Читати українською

Стейблкоины могут укрепить лидерство доллара — аналитики

Криптовалюты не угрожают гегемонии доллара на глобальном рынке, а благодаря стейблкоинам американская валюта становится доступнее. Такое мнение изложили аналитики Citi Wealth в отчете Market Outlook 2025, пишет Forklog.

Криптовалюты не угрожают гегемонии доллара на глобальном рынке, а благодаря стейблкоинам американская валюта становится доступнее.
Фото: depositphotos

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Что говорят аналитики

«Изначально криптоактивы, такие, как биткоин, задумывались как конкуренты фиатным валютам. […] Однако стейблкоины, на которые приходится более 80% объема торговли криптовалютами, бросают вызов этому нарративу», — подчеркнули эксперты.

Они отметили, что около 93% всех «стабильных монет» номинированы в долларе, а их эмитенты держат резервы в американской валюте, казначейских облигациях, соглашениях РЕПО и фондах денежного рынка.

«Вместо того, чтобы узурпировать доллар, эти криптовалюты могли бы сделать доллары более доступными для мира и укрепить давнее глобальное лидерство американской валюты», — заявили аналитики.

По их мнению, разработка нормативной базы для этого класса активов в США повысит их привлекательность для инвесторов. С ростом спроса эмитенты стейблкоинов покупают больше казначейских облигаций.

По данным CoinGecko, на момент написания общая капитализация в нише составляет $206,7 млрд. Показатель лидера среди стейблкоинов USDT — $139,8 млрд. Аналитики Coinbase считают, что эта динамика связана с ростом ставок ончейн-кредитования.

Согласно специалистам Citi, наибольший прирост капитализации наблюдали в течение последних пяти лет.

В первом квартале 2024 года исследователи зафиксировали пик активности в нише. Объем торгов достиг $5,5 трлн. За тот же период показатель платежной сети Visa составил около $3,9 трлн.

Эксперты отметили, что Visa, PayPal и другие традиционные платежные провайдеры адаптируются к этой экспансии, предлагая собственные стейблкоины или расчеты в монетах других эмитентов.

«Стейблкоины могут сделать доллары более доступными для всего мира», — заключили они.

Источник: Минфин
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