Tether и TON намерены открыть представительства в Казахстане: что нового на крипторынке

BlackRock и Fidelity за два дня приобрели Ethereum на $500 млн для ETF

iShares Ethereum Trust (ETHA) от BlackRock и Fidelity Ethereum Fund (FETH) в течение 10−11 декабря приобрели Ethereum на $500 млн. Об этом свидетельствуют данные Arkham.

BlackRock и Fidelity добавили монеты через Coinbase и его платформу Prime. С момента запуска ETHA привлек $2,99 млрд, включая $74,16 млн 11 декабря, FETH — $1,35 млрд ($0) соответственно.

В общей сложности в сектор поступило $1,97 млрд. На совокупный показатель повлиял отток из ETHE от Grayscale в $3 млрд. Совокупный объем активов в управлении достиг $13,18 млрд.

На момент написания новости цена Ethereum составляет $3910. За сутки актив вырос почти на 7%.

14 лет назад Сатоши Накамото проявил последнюю публичную активность

Сегодня, 12 декабря, исполняется 14 лет с момента публикации последнего публичного сообщения основателем биткоина Сатоши Накамото.

В 2010 году он написал последнюю записку на форуме Bitcoin Talk. В ней обсуждалась проблема DoS-атак, которые могли угрожать стабильности сети первой криптовалюты.

После этого Накамото еще некоторое время поддерживал связь с другими членами команды Bitcoin Core, включая Майка Гирна. Сообщается, что последнее электронное письмо было отправлено 23 апреля 2011 года.

В этой записке Накамото, вероятно, сообщил о передаче ответственности за дальнейшую работу над биткоином сообщества, в том числе членам Bitcoin Core.

Личность Сатоши Накамото до сих пор остается загадкой. Есть предположение, что под псевдонимом может скрываться группа людей, а не один человек.

Напомним, Минфин писал, что 8 октября 2024 года на HBO состоялась премьера документального фильма «Money Electric: The Bitcoin Mystery». В фильме утверждается, что под псевдонимом Сатоши Накамото, создателя биткоина, скрывается канадский разработчик Питер Тодд. Однако впоследствии он возразил.

После этого 31 октября в Лондоне состоялась пресс-конференция, где 58-летний мужчина по имени Стивен Моллах назвал себя Сатоши Накамото, но он не смог представить доказательств.

Tether и TON намерены открыть представительства в Казахстане

Правительство Казахстана ведет переговоры с криптовалютными компаниями по открытию их офисов на территории страны. Кроме того, местные власти обсуждают аналогичную возможность с крупными IT-корпорациями.

По имеющейся информации, в Казахстане могут появиться представительства эмитента стейблкоина USDT в лице фирмы Tether и мессенджера Telegram. К тому же, переговоры об открытии офиса ведет команда проекта The Open Network (TON).

Власти страны также заинтересованы в заключении аналогичных соглашений с крупными корпорациями из сектора IT. Среди них названы Google и EPAM Systems, однако здешние журналисты утверждают, что вопрос открытия представительств обсуждается и с другими крупными компаниями из этой сферы.

Сотрудничество с ведущими игроками IT и криптоиндустрии позволит ускорить развитие технологической отрасли в Казахстане, считают в правительстве. Кроме того, такое партнерство позволит создать новые продукты и реализовывать научно-исследовательские идеи, отмечают СМИ.

Напомним, в сентябре 2024 года сразу две фирмы из сферы цифровых активов заявили о получении лицензии от Управления финансовых услуг Астаны (AFSA). Речь идет о криптовалютных биржах Binance и Bybit. Это позволило компаниям вести официальную деятельность на территории страны и расширить свою клиентскую базу.

Сальвадор и Аргентина договорились о совместном развитии крипторегулирования

Надзорные органы Сальвадора и Аргентины подписали соглашение о сотрудничестве двух стран в области крипторегулирования. Об этом сообщает CoinDesk.

Ведомства намерены обмениваться знаниями и опытом в соответствующей сфере.

Документ подписали глава Национальной комиссии по цифровым активам Сальвадора Хуан Карлос Рейес и президент Национального комитета по ценным бумагам Аргентины (CNV) Роберто Сильва.

В интервью изданию Рейес отметил, что соглашение позволит государству расширить свое присутствие благодаря созданию стратегических партнерств.

«Объединение усилий Сальвадора и Аргентины заложит фундамент для более тесного регионального сотрудничества, способствуя формированию благоприятных условий для развития индустрии цифровых активов», — пояснил чиновник.

Разработка вопроса о сотрудничестве между регуляторами двух стран стартовала в марте 2024 года.