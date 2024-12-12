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12 декабря 2024, 10:34 Читати українською

США одобрили оборонный бюджет на 2025 год без ленд-лиза для Украины — Маркарова

Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2025 год, но в нем нет пункта о ленд-лизе для Украины. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2025 год, но в нем нет пункта о ленд-лизе для Украины.
Фото: depositphotos

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Что известно

По ее словам, Палата представителей приняла закон об ассигнованиях на нужды национальной обороны на 2025 год (NDAA). В 2024 году законопроект содержал положения о продлении срока действия Закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине.

Маркарова отметила, что посольство Украины в США «активно адвокатировало его», однако в документе на 2025 год положение не было включено.

«Посольство продолжает вести активную работу по сохранению этого механизма, который, в частности, предусматривается в двухпартийном и двухпалатном законопроекте «Stand with Ukraine Act», — отметила Маркарова.

Также, по ее словам, финансирование на нужды «Ukraine Security Assistance Initiative» (USAI) на 2025 финансовый год было предусмотрено в прошлогоднем NDAA в размере $300 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SamBB
SamBB
12 декабря 2024, 10:38
#
Проведено потужну роботу!!!Потрібно ще пару разів завгоспа відправити на переговори…
А по факту Ми так нічого по ленд-лізу і не отримали навіть коли він діяв.
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