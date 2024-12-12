Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2025 год, но в нем нет пункта о ленд-лизе для Украины. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
США одобрили оборонный бюджет на 2025 год без ленд-лиза для Украины — Маркарова
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Что известно
По ее словам, Палата представителей приняла закон об ассигнованиях на нужды национальной обороны на 2025 год (NDAA). В 2024 году законопроект содержал положения о продлении срока действия Закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине.
Маркарова отметила, что посольство Украины в США «активно адвокатировало его», однако в документе на 2025 год положение не было включено.
«Посольство продолжает вести активную работу по сохранению этого механизма, который, в частности, предусматривается в двухпартийном и двухпалатном законопроекте «Stand with Ukraine Act», — отметила Маркарова.
Также, по ее словам, финансирование на нужды «Ukraine Security Assistance Initiative» (USAI) на 2025 финансовый год было предусмотрено в прошлогоднем NDAA в размере $300 млн.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
А по факту Ми так нічого по ленд-лізу і не отримали навіть коли він діяв.