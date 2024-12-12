Капитализация SpaceX выросла до рекордных $350 млрд

Компания Илона Маска SpaceX и группа инвесторов договорились о выкупе акций компании у инсайдеров (сотрудников и акционеров) на общую сумму в размере до $1,25 млрд, что подразумевает оценочную стоимость всей SpaceX примерно в $350 млрд. Об этом сообщил Bloomberg.

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Что известно

Текущая оценочная стоимость закрепляет статус SpaceX как самого дорогого частного стартапа в мире, отмечают Bloomberg и Financial Times. Получив оценку в $350 млрд, компания обогнала китайскую ByteDance, которая владеет TikTok (в ноябре последняя была оценена примерно в $300 млрд).

Цена одной акции в рамках сделки составила $185, что на 65% больше сентябрьской оценки — $112. Тогда стоимость всей компании оценивалась в $210 млрд. Сама SpaceX выкупит акции на сумму до $500 млн, пишет издание, остальной капитал предоставят внешние инвесторы.

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По данным Financial Times, в ноябре SpaceX планировала установить цену акций на уровне $125, тогда оценка компании превысила бы $250 млрд. Однако затем стоимость компании выросла на рекордные $100 млрд из-за высокого интереса со стороны инвесторов.

Новая стоимость SpaceX также отражает успехи компаний миллиардера Илона Маска, поддержавшего Дональда Трампа, который победил на выборах президента США, пишет Bloomberg. Инвесторы стремятся извлечь выгоду из связей миллиардера с будущим хозяином Белого дома.

Напомним

В ноябре 2023 года Bloomberg сообщал о планах SpaceX провести IPO своего спутникового подразделения Starlink в конце 2024 года.

По данным агентства, SpaceX перевела активы Starlink в свою дочернюю компанию, которая будет выделена в рамках первичного публичного размещения. Но окончательное решение в компании пока не приняли, SpaceX может сохранить подразделение в своем составе. При этом IPO также могут отложить до 2025 года, отметили собеседники Bloomberg.

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