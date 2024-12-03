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3 декабря 2024, 13:55 Читати українською

SpaceX планирует продать инсайдерские акции с оценкой компании на $350 млрд — Bloomberg

SpaceX Илона Маска ведет переговоры о продаже инсайдерских акций, что может увеличить стоимость ракетно-спутниковой компании примерно до $350 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники 3 декабря. Ранее компания обдумывала оценку в $255 млрд.

SpaceX Илона Маска ведет переговоры о продаже инсайдерских акций, что может увеличить стоимость ракетно-спутниковой компании примерно до $350 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники 3 декабря.

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Новая оценка закрепит статус SpaceX как самого дорогого стартапа в мире. В последний раз SpaceX оценивался примерно в $210 млрд по предложению в начале этого года.

Так называемое вторичное предложение, посредством которого сотрудники и некоторые ранние акционеры могут продать акции, предоставляет инвесторам закрытой компании SpaceX возможность генерировать ликвидность на фоне углубления связей между Маском и избранным президентом Дональдом Трампом.

При рыночной капитализации около $350 млрд SpaceX также могла бы сравниться с некоторыми из крупнейших в мире публичных компаний по уровню капитализации.

Текущие переговоры со SpaceX продолжаются, и детали потенциального соглашения могут измениться в зависимости от интереса продавцов и покупателей, сообщили источники.

Источник: Минфин
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