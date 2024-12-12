Акции Tesla достигли исторического максимума

Акции компании Tesla на торгах 11 декабря достигли исторического максимума — $415 за бумагу. C момента выборов в США акции выросли уже на более 60%, что значительно увеличило капитал Илона Маска — он крупнейший акционер с долей 13%.

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Что известно

После победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, которого Маск публично поддержал и спонсировал его кампанию, аналитики стали называть Tesla одним из бенефициаров сложившейся ситуации, пересматривая и повышая целевые цены по акциям.

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В ноябре СМИ сообщили, что команда избранного президента Дональда Трампа планирует создать федеральный орган для регулирования беспилотных автомобилей и сделать его главным приоритетом для Министерства транспорта США. Это будет огромной поддержкой для Tesla Маска, которая уже несколько лет обещает выпустить полностью беспилотные автомобили, но до сих пор не смогла сделать этого.