Недельные продажи Tesla в Китае достигли максимального уровня

Американский автопроизводитель Tesla продал 21 900 электромобилей в Китае за первую неделю декабря, что стало самым высоким показателем недельных продаж в четвертом квартале 2024 года, согласно данным Tesla China, которые приводит агентство Reuters.

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Спрос на Tesla

Стоит напомнить, что в ноябре компания реализовала на рынке Поднебесной более 73 000 авто, что стало рекордным месячным количеством за этот год.

Model Y от Tesla стала самым продаваемым легковым автомобилем в Китае за последний год с продажами в размере 556 000 единиц.