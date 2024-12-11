Американский автопроизводитель Tesla продал 21 900 электромобилей в Китае за первую неделю декабря, что стало самым высоким показателем недельных продаж в четвертом квартале 2024 года, согласно данным Tesla China, которые приводит агентство Reuters.
Недельные продажи Tesla в Китае достигли максимального уровня
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Спрос на Tesla
Стоит напомнить, что в ноябре компания реализовала на рынке Поднебесной более 73 000 авто, что стало рекордным месячным количеством за этот год.
Model Y от Tesla стала самым продаваемым легковым автомобилем в Китае за последний год с продажами в размере 556 000 единиц.
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Источник: Минфин
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