По итогам 2024 ожидается экспорт сахара из Украины более 700 тыс. тонн, что станет самым большим показателем, начиная с 2000 года. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.
Экспорт сахара из Украины может побить рекорд за последние 24 года
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Достижения АПК
Коваль также поделился другими достижениями украинского агропромышленного комплекса. По его словам, в этом году Украина собрала рекордный урожай сои — 6 млн тонн.
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А средний надой молока на одну корову на сельскохозяйственных предприятиях вырос на 7% и составил 6565 литров.
Источник: Минфин
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