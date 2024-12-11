Uklon может выйти на рынок автобусных перевозок

Компания Uklon рассматривает запуск автобусных перевозок в своем приложении. Об этом Forbes Ukraine рассказал соучредитель компании Сергей Смусь.

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«Мы анализируем для себя направление автобусных перевозок. Было бы интересно туда зайти», — сказал он.

По его словам, выход в это направление Uklon рассматривает для себя в формате маркетплейса для автобусных перевозчиков. «Их мы сможем выбирать по рейтингам и отзывам людей», — говорит соучредитель компании.

«Начнем с самых популярных маршрутов. Если они будут хорошо отрабатывать — новые направления можно будет добавлять постоянно», — добавил Смусь.

Среди популярных зарубежных направлений соучредитель Uklon выделил Польшу. «С этого можно было бы попытаться начать», — сказал он.

Напомним

В октябре 2023 года «Минфин» писал, что Uklon планирует запустить доставку пищи.