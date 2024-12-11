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11 декабря 2024, 17:46 Читати українською

Гетманцев назвал главную причину использования зарплатных схем

Главная причина зарплатных схем — уклонение работодателей от налогообложения. Об этом в интервью «Минфину» рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев .

Главная причина зарплатных схем — уклонение работодателей от налогообложения.

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«Кто-то хочет платить в бюджет меньше налогов, а другие вынуждены и сами так делать, чтобы оставаться в рынке. У меня еще в «прошлой жизни» был кейс, когда крупная компания, после снижения ЕСВ вдвое, приняла предложение государства выводить зарплаты с тени, а через пол года полностью «белых» зарплат обнаружила, что конкуренты предлагают на 20% больше за счет уклонения от налогообложения.

И, как результат, снова была вынуждена вернуться к зарплатным схемам. Поэтому, к сожалению, причины тенизации зарплат напрямую связаны с уклонением от налогообложения, и здесь не нужно искать какие-либо объективные причины", — отметил Гемтанцев.

По его словам, уровень зарплат — это всегда рынок, соотношение спроса и предложения. Поэтому где-то работодатели при выводе зарплат «из тени» берут налог на себя, а где-то переводят на работника. Это зависит от того, насколько мощный спрос на специалиста, в дефиците ли он. В зависимости от этого и распределяется налог.

Гетманцев отметил, что в этом году Налоговая собрала в общий фонд бюджета налогов на 374 миллиарда, или на 66,3% больше, чем в 2021 году.

«Если мы сравним 11 месяцев мирного 2021 года, когда экономика была больше, чем сейчас, на 25% и 2024 года, то увидим, что в этом году мы собрали в общий фонд бюджета налогов на 374 миллиарда, или на 66,3% больше, чем в 2021 году

НДС собрали плюс 102,4 млрд гривен, или на 73% больше, чем в 2021 году.

У нас увеличилась налоговая эффективность (соотношение объема сделок к сумме уплаченного налога) по НДС на 14%.

Если говорить по отраслям, то, например, водка дала нам за 11 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года плюс 1,8 млрд гривен, а налоговая эффективность выросла до 6,74% с 5,6% в 2023 году, и 5,16% в 2021 году.

Если говорить о легальных расходах, проходящих через РРО, то за водкой они выросли на 25% с начала этого года. У нас точно не начали пить больше на 25%, то есть это показатель детенизации сегмента.

За горючим имеем плюс в 2024 году, по сравнению с предыдущим годом — 5,6 млрд гривен, или 33,4%. По НДС по этому товару — плюс 4 млрд, или 61,6%.

Налоговая эффективность выросла до 1,04% с 0,62% в 2021 году. Мы остановили схемный налоговый кредит у торговцев горючим на 5 млрд. гривен.

Табачные изделия в 2023 году были «в тени» на 22%, а сейчас — на 14,6%. Это дало в бюджет дополнительно 5,2 млрд. гривен. Бесспорно, 14,6% «тени» — это тоже много, но сам тренд — правильный.

Ну и наша гордость — игорный бизнес. За 11 месяцев этого года имеем 16 млрд гривен уплаты в бюджет. А, например, в 2022 году было 731 млн, в 2023 — 10,4 млрд за весь год.

Есть отрасли, где детенизация имеет просто шокирующие характеристики. Например, легальные выручки из-за вендинговых аппаратов выросли за неполный год на 424% — то есть почти в 4,5 раза", отметил он.

Поэтому, как уточнил Гетманцев, у Налоговой достаточно неплохие показатели, которые обеспечила фискализация, введение обязательных РРО в октябре прошлого года.

«Тогда среднедневное количество чеков возросло до 26 млн. Это плюс 12,1%. Выручки увеличились на 34,1%. Понятно, что экономика так не растет, это именно детенизация. Этот процесс важен, и он, по-моему, идет в правильном направлении», — отметил он.

Относительно борьбы с «зарплатными схемами» он отметил: " Я не вижу ни одного решения, которое бы обеспечило одномоментное исчезновение зарплатных схем. Это уже продолжающийся процесс и только будет усиливаться. Этому способствует также бронирование. Но сам процесс — растянут во времени. Мы не сможем через год или даже два выйти на полностью «белые» зарплаты. Главное, чтобы в расчете по каждой отрасли мы имели положительный тренд", — подытожил он.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
bonv
bonv
11 декабря 2024, 18:37
#
Ви вже при владі не рік і не два… Прострочена влада яка заганяє бізнес в тінь ще більше.
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