«Плюс» 2,5 млрд грн в бюджет за счет детенизации зарплат: Гетманцев рассказал, какие методы использует налоговая

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 декабря 2024, 13:42 Читати українською

«Плюс» 2,5 млрд грн в бюджет за счет детенизации зарплат: Гетманцев рассказал, какие методы использует налоговая

В прошлом году плюс 2,5 млрд гривен Налоговая собрала за счет повышения заработных плат после общения налоговой с предпринимателями и объяснения негативных последствий теневых выплат. Об этом в интервью «Минфину» рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

В прошлом году плюс 2,5 млрд гривен Налоговая собрала за счет повышения заработных плат после общения налоговой с предпринимателями и объяснения негативных последствий теневых выплат.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Мы делаем статистику по сравнению зарплат на предприятиях со средним показателем в отрасли, и налоговая проводит системную и последовательную работу, убеждая налогоплательщиков повышать их зарплаты до среднеотраслевых», — отметил Гетманцев.

Кстати, как рассказал председатель Налогового комитета, Клуб белого бизнеса имеет одним из показателей уровень зарплат — средняя зарплата предприятия должна быть выше средней в отрасли.

«Во многих сферах мы видим прирост зарплат, особенно в тех, где их уровень не сильно превышает минимальную. Это в значительной степени происходит за счет работы фискалов и бронирования», — рассказал Гетманцев.

Председатель Налогового комитета рассчитывает также на более активную позицию по этому вопросу самих наемных работников. Ситуация на рынке труда, в частности огромный дефицит кадров практически во всех сферах, дает им дополнительные возможности в переговорах с работодателем по условиям трудоустройства и выплаты зарплаты «в белую».

«Каждый наемный работник должен помнить, что речь идет не только о его доходах сегодня, но и о приобретении необходимого стажа и уровне будущей пенсии. Конечно, эти соображения будут более правильными в случае введения второго уровня пенсионной системы — общеобязательного накопительного пенсионного страхования», — отметил он.

Отвечая на вопрос о выгодности для работников «зарплат в конвертах», Гетманцев отметил: «Я считаю, что это манипуляция со стороны работодателей. Предположим, работникам „теневая“ зарплата может быть выгодна из-за войны. Тогда вопрос — а почему это было выгодно 10 лет назад? Ибо „в тени“ находятся те, кто и до этого там были».

Полную версию интервью с Данилой Гетманцевым читайте здесь.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Mini Mi
Mini Mi
11 декабря 2024, 15:04
#
В из фантазиях разве что. В реальности все больше народу в тень уходит из-за мобилизации. А щас ещё и налоги добавились
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами