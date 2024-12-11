«Плюс» 2,5 млрд грн в бюджет за счет детенизации зарплат: Гетманцев рассказал, какие методы использует налоговая

В прошлом году плюс 2,5 млрд гривен Налоговая собрала за счет повышения заработных плат после общения налоговой с предпринимателями и объяснения негативных последствий теневых выплат. Об этом в интервью «Минфину» рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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«Мы делаем статистику по сравнению зарплат на предприятиях со средним показателем в отрасли, и налоговая проводит системную и последовательную работу, убеждая налогоплательщиков повышать их зарплаты до среднеотраслевых», — отметил Гетманцев.

Кстати, как рассказал председатель Налогового комитета, Клуб белого бизнеса имеет одним из показателей уровень зарплат — средняя зарплата предприятия должна быть выше средней в отрасли.

«Во многих сферах мы видим прирост зарплат, особенно в тех, где их уровень не сильно превышает минимальную. Это в значительной степени происходит за счет работы фискалов и бронирования», — рассказал Гетманцев.

Председатель Налогового комитета рассчитывает также на более активную позицию по этому вопросу самих наемных работников. Ситуация на рынке труда, в частности огромный дефицит кадров практически во всех сферах, дает им дополнительные возможности в переговорах с работодателем по условиям трудоустройства и выплаты зарплаты «в белую».

«Каждый наемный работник должен помнить, что речь идет не только о его доходах сегодня, но и о приобретении необходимого стажа и уровне будущей пенсии. Конечно, эти соображения будут более правильными в случае введения второго уровня пенсионной системы — общеобязательного накопительного пенсионного страхования», — отметил он.

Отвечая на вопрос о выгодности для работников «зарплат в конвертах», Гетманцев отметил: «Я считаю, что это манипуляция со стороны работодателей. Предположим, работникам „теневая“ зарплата может быть выгодна из-за войны. Тогда вопрос — а почему это было выгодно 10 лет назад? Ибо „в тени“ находятся те, кто и до этого там были».

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